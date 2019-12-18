Лорак показала себя в кукольном наряде на съемках новогоднего шоу

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует в латексном наряде.

Дело в том, что звезда снялась в специальном предновогоднем шоу, удивив несколько помпезным и искусственным образом:

«✨Смотрите в Новогоднюю ночь на @1tv #мынарушаем @helenyarmak», – написала Лорак под фото.

Пользователи сети не остались равнодушны:

«Wow!😻🔥Супер! Обязательно будем смотреть 😻», «Какая красивая😍 В предвкушении праздников.. Как планируете праздновать Новый год?🎊», «Очень красивая!!! 👍😍🌟», «Красавица❤️», «Красавица!!!!! Без слов!!!!! 🔥🔥🔥», «Шубка шикарная и цвет огонь!!!😊😘💋👄», «Теперь жду новый год ещё больше 😍❤️ шикарная 💥», «А как не смотреть! 🙈😍😍😍 В Новогоднюю ночь только и жду Ваши выступления! 🎄🤟❤❤❤», «Моя любовь ♥️».

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками:

«Это действительно моя первая за всю творческую жизнь и, будем думать, последняя отмена концерта. Тогда перед вылетом в Санкт-Петербург я почувствовала себя очень плохо. Не очень хотела бы распространяться на эту тему, но у меня были проблемы с почками. Сейчас, слава Богу, все в норме», - заявляла Ани Лорак.

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