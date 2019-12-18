«Посвіжіла» Аліна Гросу й сама виглядає чудово і, що несподівано, скромно і стильно, і свою маму-красуню показала публіці

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки:

«Сьогодні день народження у моєї найближчої, найріднішої, найцілеспрямованішої в світі людини❤❤❤ моя кохана, люба матусю!!!», – пише артистка під знімком і додає, що її найрідніша людина колись обов'язково буде пишатися нею:

«Спасибі Богу, що саме ти моя мама, я хочу, щоб ти була завжди щаслива по-справжньому, я хочу, щоб ти завжди відчувала, що ти мені, нашій родині та всьому оточенню шалено потрібна... ми з братами коли-небудь станемо справжньою гордістю для тебе і тата!)».

На Аліні стильна шкіряна куртка і щільна сезонна сукня в підлогу, дівчина обіймає матір, жінка в піджаку і декорованій в зоні декольте чорній майці або також сукні.

Як відомо, що мати артистки, Анна Гросу стала саме тією людиною, яка свого часу впритул зайнялася освітою дочки і її сценічною кар'єрою. Сама Аліна неодноразово зазначала, що її творчий шлях та успіхи в якості співачки, це більшою мірою праця її батьків, мами – зокрема.

Нагадаємо також, л юбителька екстремальних декольте і кричущих міні Аліна Гросу цього разу здивувала шанувальників «скромністю».Це стосується і вбрання артистки і її передноворічних покупок:

«Зізнавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?))

Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?)

Як плануєте зустріти Новий рік?🎄

•У нас ялинки ще немає😭😭😭

•Настрій святковий з'являється тільки вечорами з сім'єю і друзями..

•Купила мандарини і ялинку-вонючку в машину🎄 сподіваюся, допоможе))

•Новий рік зустріну на роботі😅», - пише Аліна Гросу під знімком.

Дівчина постала перед публікою не де-небудь, а в Києві – на артистці чудово сиділа, найімовірніше, шуба з натурального матеріалу, зі стильною сумочкою і в чоботях на низькому ходу білява виконавиця виглядала чудово. Традиційні для артистки макіяж і пишне укладання – доповнили образ.

Дехто з шанувальників відзначив що Аліна Гросу виглядає свіжо і дуже модно, деякі ж припустили, що та може бути вагітна і свій животик вона «сховала» за масивним верхнім одягом.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка”.

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала груди через відверте декольте.