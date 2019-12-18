«Посвежевшая» Алина Гросу и сама выглядит прекрасно и, что неожиданно, скромно и стильно, и свою маму-красавицу показала публике

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки:

«Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека❤❤❤ моя любимая, милая мамочка!!!», – пишет артистка под снимком и добавляет, что ее самый родной человек когда-то обязательно будет гордиться ею:

«Спасибо Богу, что именно ты моя мама, я хочу, чтоб ты была всегда-всегда счастлива по-настоящему, я хочу, чтоб ты всегда чувствовала, что ты мне, нашей семье, да всему окружению безумно нужна... мы с братьями когда-нибудь станем настоящей гордостью для тебя и папы!)».

На Алине стильная кожаная куртка и плотное сезонное платье в пол, девушка обнимает мать, женщина в пиджаке и декорированной в зоне декольте черной майке или также платье.

Как известно, что мать артистки, Анна Гросу стала именно тем человеком, которая в свое время вплотную занялась образованием дочери и ее сценической карьерой. Сама Алина неоднократно отмечала, что ее творческий путь и успехи в качестве певицы, это в большей степени труд ее родителей, мамы – в частности.

Напомним, ранее любительница экстремальных декольте и кричащих мини Алина Гросу на сей раз удивила поклонников «скромностью».Это касается и наряда артистки и ее предновогодних покупок:

«Признавайтесь, кто уже нарядил Ёлку?))

Как создаёте себе праздничное настроение?? И есть ли оно вообще у вас?)

Как планируете встретить Новый год?🎄

•У нас ёлки ещё нет😭😭😭

•Настроение праздничное появляется только вечерами с семьей и друзьями..

•Купила мандарины и ёлочку-вонючку в машину🎄 надеюсь, поможет))

•Новый год встречу на работе😅», - пишет Алина Гросу под снимком.

Девушка предстала перед публикой не где-нибудь, а в Киеве – на артистке прекрасно сидела, вероятнее всего, шуба из натурального материала, со стильной сумочкой и в сапогах на низком ходу белокурая исполнительница выглядела отменно. Традиционные для артистки макияж и пышная укладка – дополнили образ.

Некоторые из поклонников отметили, что Алина Гросу выглядит свежо и очень модно, некоторые же предположили, что та может быть беременная и свой округлившейся животик она «спрятала» за массивной верхней одеждой.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала грудь из-за откровенного декольте.