Надя показала, як проводить час з Позитивом перед концертом в незвичайному вигляді

Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається з колегами в стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.

У розділі Сторі Надя показала забавне повернення в музичний додаток "Тік-Ток". А після, як і все, Надя показала, як побавитися з Позитивом. Вона стояла біля стінки в сценичном костюмі, а сам Олексій чомусь скривився і дивився трохи вбік.

Раніше Надя показала, як жартівливо "пройшлася" ручкою по штанів і кофті Олексія, а після несподівано в момент розмови Олексія з ким-то, дала йому жартівливу ляпаса. Вийшло більш ніж цікаво. Однак, оскільки фото були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Раніше ми повідомляли, що біда трапилася з чоловіком Дорофєєвої, Дантес розсікає по лікарнях.

Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес серйозно травмувався під час гри в баскетбол.

Про це сам український співак розповів на своїй сторінці в Instagram. Він поділився фотографією, на якій стоїть біля своєї нової машини, і розповів про те, що йому доведеться її тестувати при сумних обставин.

За словами Дантеса, він отримав травму під час тренування з баскетболу.

Раніше Надя з'явилася в яскравому і пікантному вигляді – дівчина позувала не тільки з блискучими прикрасами на волоссі, але й не менш яскравим топом, розшитий блискітками. При цьому Надя також одягнена в тонкому нижньому білизна чорного кольору з завищеною талією. Шанувальники досить бурхливо відреагували на показане фото.

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