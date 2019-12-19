Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається з колегами в стильному образі
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.
Тіна Кароль спустила сукню і показала розкішні форми у сміливій позі: "це треба бачити"
Долар 19: в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні
Світ прощається з лідером Imagine Dragons: останні слова артиста розривають душу
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
У розділі Сторі Надя показала забавне повернення в музичний додаток "Тік-Ток". А після, як і все, Надя показала, як побавитися з Позитивом. Вона стояла біля стінки в сценичном костюмі, а сам Олексій чомусь скривився і дивився трохи вбік.
Раніше Надя показала, як жартівливо "пройшлася" ручкою по штанів і кофті Олексія, а після несподівано в момент розмови Олексія з ким-то, дала йому жартівливу ляпаса. Вийшло більш ніж цікаво. Однак, оскільки фото були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
Раніше ми повідомляли, що біда трапилася з чоловіком Дорофєєвої, Дантес розсікає по лікарнях.
Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес серйозно травмувався під час гри в баскетбол.
Про це сам український співак розповів на своїй сторінці в Instagram. Він поділився фотографією, на якій стоїть біля своєї нової машини, і розповів про те, що йому доведеться її тестувати при сумних обставин.
За словами Дантеса, він отримав травму під час тренування з баскетболу.
Шанувальники досить бурхливо відреагували на показане фото.
Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою
Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса