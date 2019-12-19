Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с коллегами в стильном образе
В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.
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В разделе Стори Надя показала забавное возвращение в музыкальное приложение "Тик-Ток". А после, как и всего, Надя показала, как позабавилась с Позитивом. Она стояла возле стенки в сценичном костюме, а сам Алексей почему-то скривился и смотрел чуть в сторону.
Ранее Надя показала, как шуточно "прошлась" ручкой по штанам и кофте Алексея, а после, неожиданно в момент разговора Алексея с кем-то, дала ему шуточную пощечину. Получилось более чем забавно. Однако, поскольку фото были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
Ранее мы сообщали, что беда случилась с мужем Дорофеевой, Дантес рассекает по больницам.
Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес серьезно травмировался во время игры в баскетбол.
Об этом сам украинский певец рассказал на своей странице в Инстаграм. Он поделился фотографией, на которой стоит возле своей новой машины, и рассказал о том, что ему придется ее тестировать при печальных обстоятельствах.
По словам Дантеса, он получил травму во время тренировки по баскетболу.
Поклонники достаточно бурно отреагировали на показанное фото.
Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой
Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса