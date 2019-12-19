Надя показала, как проводит время с Позитивом перед концертом в необычном виде

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с коллегами в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

В разделе Стори Надя показала забавное возвращение в музыкальное приложение "Тик-Ток". А после, как и всего, Надя показала, как позабавилась с Позитивом. Она стояла возле стенки в сценичном костюме, а сам Алексей почему-то скривился и смотрел чуть в сторону.

Ранее Надя показала, как шуточно "прошлась" ручкой по штанам и кофте Алексея, а после, неожиданно в момент разговора Алексея с кем-то, дала ему шуточную пощечину. Получилось более чем забавно. Однако, поскольку фото были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее мы сообщали, что беда случилась с мужем Дорофеевой, Дантес рассекает по больницам.

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес серьезно травмировался во время игры в баскетбол.

Об этом сам украинский певец рассказал на своей странице в Инстаграм. Он поделился фотографией, на которой стоит возле своей новой машины, и рассказал о том, что ему придется ее тестировать при печальных обстоятельствах.

По словам Дантеса, он получил травму во время тренировки по баскетболу.

Ранее Надя предстала в ярком и пикантном виде – девушка позировала не только с блестящими украшениями на волосах, но и не менее ярким топом, расшитым блестками. При этом Надя также одета в тонком нижнем белье черного цвета с завышенной талией. Поклонники достаточно бурно отреагировали на показанное фото.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса