41-річна російська ведуча Анфіса Чехова вразила зовнішнім виглядом на відпочинку в одній з арабських країн

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, створеному з різних шматочків відзнятого матеріалу відпочинку в Омані. Анфіса показала себе такою, яка вона є насправді, причому не завжди з макіяжем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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"Оманські пригоди... 🐫 🐪 10 фактів про Оман, які ви хотіли знати і не боялися запитати", - написала в соцмережі Чехова.

За її словами, Оман значиться другою з безпеки країною в світі. На першому місці стоїть Фінляндія. 

"Оманські чоловіки сильно відрізняються від арабських чоловіків з ОАЕ, і Єгипту. Вони не зарозумілі і не задирають ніс, як дубайські чоловіки, не нахабні і не чіпляються, як єгипетські. Вони скромні, ввічливі, доброзичливі і дуже добре виховані", - додала Чехова у своєму пості.

Ведуча зізналася, що закохалася в цю східну країну.

"В Оман, просто неможливо не закохатися! Це було одна з кращих подорожей в моєму житті!", - підсумувала знаменитість.

Коментуючі засипали Чехову компліментами.

"Ну дуже гарне відео.Дивилася і весь час посміхалася.Таке враження,ніби це я сама бігаю,розважаюся,що така щаслива і гарна.Ось наче сон побачила,де стільки такої прекрасної природи,де життя б'є ключем.Спасибі вам за таке чарівне відео.💗👍👏"

"Анфіса, така шикарна укладка! Як ви робите її?"

"Прям не впізнати, вся квітнеш і пахнеш, як метелик, вся прям світишся від щастя, і виглядаєш років на 20 з копійками 😉👍"

Раніше ми повідомляли, Анфіса Чехова здивувала знімком з величезним верблюдом. Зірка не побоялася не тільки підійти до тварини, але й притиснути його волохату голову до своїх грудей.

Коментуючі не змогли залишитися осторонь від дивовижних знімків.

"Органічно дивитесь"

"Очам шалено приємно дивитися на таку картинку, кольори 👍👍👍"

"Люби чоловіків!"

"Сміливо!) Мені було дуже страшно навіть просто підійти до верблюда🙈"

"Анфіса, мене теж так обійми...)))"

Також ми писали, Чехова в наряді східної принцеси влаштувала пікантну фотосесію в пустелі. На Анфісі було плаття в підлогу бірюзового кольору із золотистою обробкою, яке вигідно підкреслило її шикарний бюст. Доповнили образ розпущене довге волосся і ідеальний макіяж.

Дивлячись на знаменитість, ніби реально переносишся у світ "1001 казки".

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🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить☺️ 1. Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия. 2. Оман называют арабской Швейцарией. Потому что здесь отличная природа, всё тихо и спокойной, идеальный люксовый курорт! 3. В Омане есть свои «Мальдивы». На карте этот регион выглядит как часть Арабских Эмиратов, но принадлежит Оману. Там нет коралловых рифов, но теплое бирюзовое море, белый песок и почти мальдивская природа. Там располагаются роскошные курорты! 4. Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные. 5. У Омана очень тесные отношения с Великобританией и королевской семьей. Когда-то здесь любила гостить Принцесса Диана, а сегодня регулярно приезжают принцы со своими жёнами)) 6. Оман родина ладана. Именно отсюда по всему православному миру он и распространялся. Раньше, ладан был настолько же ценен, как сейчас нефть. Он являлся не только ароматизатором, но и антисептиком, антипаразитарным и антивирусным средством. Его и по сей день применяют в качестве лекарства. 7. В Омане почти все жители хорошо говорят по английски. Потому что оманские дети получают хорошее образование. Русскоговорящего персонала пока не много, но встречается. 8. Самая комфортная погода в Омане с сентября по апрель. С мая по сентябрь адская жарища😬 9. В Омане одно из лучших в мире бесплатное медицинское страхование. Так что болеть в Омане можно с удовольствием🤦🏻‍♀️ как это ни странно прозвучит! Поскольку тебя абсолютно бесплатно и качественно вылечат! 10. Оман одна из самых чистых стран Мира! Здесь на улицах нет мусора, грязи, вони, все жители помешаны на вкусных парфюмерных ароматах, а на улицах никогда не встретишь нищих и попрошаек! ❤️ И, в Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни! Спасибо Министерству по Туризму Омана @experienceoman за это удивительное приключение😘

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Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд

 