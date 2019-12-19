41-річна російська ведуча Анфіса Чехова вразила зовнішнім виглядом на відпочинку в одній з арабських країн

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, створеному з різних шматочків відзнятого матеріалу відпочинку в Омані. Анфіса показала себе такою, яка вона є насправді, причому не завжди з макіяжем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Оманські пригоди... 🐫 🐪 10 фактів про Оман, які ви хотіли знати і не боялися запитати", - написала в соцмережі Чехова.

За її словами, Оман значиться другою з безпеки країною в світі. На першому місці стоїть Фінляндія.

"Оманські чоловіки сильно відрізняються від арабських чоловіків з ОАЕ, і Єгипту. Вони не зарозумілі і не задирають ніс, як дубайські чоловіки, не нахабні і не чіпляються, як єгипетські. Вони скромні, ввічливі, доброзичливі і дуже добре виховані", - додала Чехова у своєму пості.

Ведуча зізналася, що закохалася в цю східну країну.

"В Оман, просто неможливо не закохатися! Це було одна з кращих подорожей в моєму житті!", - підсумувала знаменитість.

Коментуючі засипали Чехову компліментами.

"Ну дуже гарне відео.Дивилася і весь час посміхалася.Таке враження,ніби це я сама бігаю,розважаюся,що така щаслива і гарна.Ось наче сон побачила,де стільки такої прекрасної природи,де життя б'є ключем.Спасибі вам за таке чарівне відео.💗👍👏"

"Анфіса, така шикарна укладка! Як ви робите її?"

"Прям не впізнати, вся квітнеш і пахнеш, як метелик, вся прям світишся від щастя, і виглядаєш років на 20 з копійками 😉👍"

Раніше ми повідомляли, Анфіса Чехова здивувала знімком з величезним верблюдом. Зірка не побоялася не тільки підійти до тварини, але й притиснути його волохату голову до своїх грудей.

Коментуючі не змогли залишитися осторонь від дивовижних знімків.

"Органічно дивитесь"

"Очам шалено приємно дивитися на таку картинку, кольори 👍👍👍"

"Люби чоловіків!"

"Сміливо!) Мені було дуже страшно навіть просто підійти до верблюда🙈"

"Анфіса, мене теж так обійми...)))"

Також ми писали, Чехова в наряді східної принцеси влаштувала пікантну фотосесію в пустелі. На Анфісі було плаття в підлогу бірюзового кольору із золотистою обробкою, яке вигідно підкреслило її шикарний бюст. Доповнили образ розпущене довге волосся і ідеальний макіяж.

Дивлячись на знаменитість, ніби реально переносишся у світ "1001 казки".

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд