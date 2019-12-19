41-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Оманские приключения... 🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить", - написала в соцсети Чехова.

По ее словам, Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия.

"Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные", - добавила Чехова в своем посте.

Ведущая призналась, что влюбилась в эту восточную страну.

"В Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни!", - подытожила знаменитость.

Комментирующие засыпали Чехову комплиментами.

"Ну очень красивое видео.Смотрела и все время улыбалась.Такое впечатление,будто это я сама бегаю,развлекаюсь,что такая счастливая и красивая.Вот словно сон увидела,где столько такой прекрасной природы,где жизнь бьет ключом.Спасибо вам за такое очаровательное видео.💗👍👏"

"Анфиса, такая шикарная укладка! Как вы делаете ее?"

"Прям не узнать, вся цветешь и пахнешь, пархаешь как бабочка, вся прям светишься от счастья, и выглядишь лет на 20 с копейками 😉👍"

Ранее мы сообщали, Анфиса Чехова удивила снимком с огромным верблюдом. Звезда не побоялась не только подойти к животному, но и прижать его мохнатую голову к своей груди.

Комментирующие не смогли остаться в стороне от удивительных снимков.

"Органично смотритесь"

"Глазам безумно приятно смотреть на такую картинку, цвета 👍👍👍"

"Люби мужчин!"

"Смело!) Мне было очень страшно даже просто подойти к верблюду🙈"

"Анфиса, меня тоже так обними...)))"

Также мы писали, Чехова в наряде восточной принцессы устроила пикантную фотосессию в пустыне. На Анфисе было платье в пол бирюзового цвета с золотистой отделкой, которое выгодно подчеркнуло ее шикарный бюст. Дополнили образ распущенные длинные волосы и идеальный макияж.

Глядя на знаменитость, будто реально переносишься в мир "1001 сказки".

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд