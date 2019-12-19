41-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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"Оманские приключения... 🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить", - написала в соцсети Чехова.

По ее словам, Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия. 

"Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные", - добавила Чехова в своем посте.

Ведущая призналась, что влюбилась в эту восточную страну.

"В Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни!", - подытожила знаменитость.

Комментирующие засыпали Чехову комплиментами.

"Ну очень красивое видео.Смотрела и все время улыбалась.Такое впечатление,будто это я сама бегаю,развлекаюсь,что такая счастливая и красивая.Вот словно сон увидела,где столько такой прекрасной природы,где жизнь бьет ключом.Спасибо вам за такое очаровательное видео.💗👍👏"

"Анфиса, такая шикарная укладка! Как вы делаете ее?"

"Прям не узнать, вся цветешь и пахнешь, пархаешь как бабочка, вся прям светишься от счастья, и выглядишь лет на 20 с копейками 😉👍"

Ранее мы сообщали, Анфиса Чехова удивила снимком с огромным верблюдом. Звезда не побоялась не только подойти к животному, но и прижать его мохнатую голову к своей груди.

Комментирующие не смогли остаться в стороне от удивительных снимков.

"Органично смотритесь"

"Глазам безумно приятно смотреть на такую картинку, цвета 👍👍👍"

"Люби мужчин!"

"Смело!) Мне было очень страшно даже просто подойти к верблюду🙈"

"Анфиса, меня тоже так обними...)))"

Также мы писали, Чехова в наряде восточной принцессы устроила пикантную фотосессию в пустыне. На Анфисе было платье в пол бирюзового цвета с золотистой отделкой, которое выгодно подчеркнуло ее шикарный бюст. Дополнили образ распущенные длинные волосы и идеальный макияж.

Глядя на знаменитость, будто реально переносишься в мир "1001 сказки".

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🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить☺️ 1. Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия. 2. Оман называют арабской Швейцарией. Потому что здесь отличная природа, всё тихо и спокойной, идеальный люксовый курорт! 3. В Омане есть свои «Мальдивы». На карте этот регион выглядит как часть Арабских Эмиратов, но принадлежит Оману. Там нет коралловых рифов, но теплое бирюзовое море, белый песок и почти мальдивская природа. Там располагаются роскошные курорты! 4. Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные. 5. У Омана очень тесные отношения с Великобританией и королевской семьей. Когда-то здесь любила гостить Принцесса Диана, а сегодня регулярно приезжают принцы со своими жёнами)) 6. Оман родина ладана. Именно отсюда по всему православному миру он и распространялся. Раньше, ладан был настолько же ценен, как сейчас нефть. Он являлся не только ароматизатором, но и антисептиком, антипаразитарным и антивирусным средством. Его и по сей день применяют в качестве лекарства. 7. В Омане почти все жители хорошо говорят по английски. Потому что оманские дети получают хорошее образование. Русскоговорящего персонала пока не много, но встречается. 8. Самая комфортная погода в Омане с сентября по апрель. С мая по сентябрь адская жарища😬 9. В Омане одно из лучших в мире бесплатное медицинское страхование. Так что болеть в Омане можно с удовольствием🤦🏻‍♀️ как это ни странно прозвучит! Поскольку тебя абсолютно бесплатно и качественно вылечат! 10. Оман одна из самых чистых стран Мира! Здесь на улицах нет мусора, грязи, вони, все жители помешаны на вкусных парфюмерных ароматах, а на улицах никогда не встретишь нищих и попрошаек! ❤️ И, в Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни! Спасибо Министерству по Туризму Омана @experienceoman за это удивительное приключение😘

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Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд

 