🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить☺️ 1. Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия. 2. Оман называют арабской Швейцарией. Потому что здесь отличная природа, всё тихо и спокойной, идеальный люксовый курорт! 3. В Омане есть свои «Мальдивы». На карте этот регион выглядит как часть Арабских Эмиратов, но принадлежит Оману. Там нет коралловых рифов, но теплое бирюзовое море, белый песок и почти мальдивская природа. Там располагаются роскошные курорты! 4. Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные. 5. У Омана очень тесные отношения с Великобританией и королевской семьей. Когда-то здесь любила гостить Принцесса Диана, а сегодня регулярно приезжают принцы со своими жёнами)) 6. Оман родина ладана. Именно отсюда по всему православному миру он и распространялся. Раньше, ладан был настолько же ценен, как сейчас нефть. Он являлся не только ароматизатором, но и антисептиком, антипаразитарным и антивирусным средством. Его и по сей день применяют в качестве лекарства. 7. В Омане почти все жители хорошо говорят по английски. Потому что оманские дети получают хорошее образование. Русскоговорящего персонала пока не много, но встречается. 8. Самая комфортная погода в Омане с сентября по апрель. С мая по сентябрь адская жарища😬 9. В Омане одно из лучших в мире бесплатное медицинское страхование. Так что болеть в Омане можно с удовольствием🤦🏻‍♀️ как это ни странно прозвучит! Поскольку тебя абсолютно бесплатно и качественно вылечат! 10. Оман одна из самых чистых стран Мира! Здесь на улицах нет мусора, грязи, вони, все жители помешаны на вкусных парфюмерных ароматах, а на улицах никогда не встретишь нищих и попрошаек! ❤️ И, в Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни! Спасибо Министерству по Туризму Омана @experienceoman за это удивительное приключение😘