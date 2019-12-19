Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається з колегами в стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.

Зірка показала фото з пустого танцювального залу. На представленому кадрі Надя показала фігуру в сірому спортивному костюмі в незвичайному вигляді. Так, її волосся розпущене, на обличчі звичний макіяж в нюдовых відтінках. Верхню спортивну кофту зірка просто спустила з плечей.

Примітно, що під знімком Надя не стала нічого писати, лише зазначила тегом короткий підпис «Дорофєєвої день».

Ось що написали шанувальники під постом Наді:

Каросотка😍😍🔥❤️найкраща 😘», «Космос❤️🔥», «Чому зла? Пішли кофє пити! 😍», «Прям бальзам на душу 😍😍❤️», «Про, так чудово!😉», «Ваууу!!! Надь ти сама красива!!!❤️❤️❤️❤️», «Ти класна ❤️», «😍надихаєш», «Обожнюю цю рубрику 😍😍😍😍», «💕😍😍😍 Лялечка з Танців», «Класна дівчинка ❤️🔝».

Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку. Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.

Відзначимо, тільки вчора зірка вразила мережа жарким фото, на якому вона позує в образі подарунка. Співачка похвалилася новорічних чином у спеціальній локації, яку доповнюють величезні ялинкові іграшки.

Сама зірка позувала в червоній міні-наряді, на талії якого широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся покладені в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.

Раніше ми повідомляли, що українських зірок представили в ролі казкових персонажів фільмів і мультфільмів.

Знімки Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої та її колеги Позитиву, Мішель Андраде, групи Kazka, Дзідзьо та інших зірок опублікували разом зі знімками героїв казок. Фото були оприлюднені на офіційній Instagram-сторінці "1+1.

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса