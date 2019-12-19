Випробувати модні тренди на собі вирішила зоряна ведуча «Орел і Решка » - комік Анастасія Івлєєва

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ і мережі.

Так на новому опублікованому знімку дівчина постала з абсолютно несподіваною зачіскою – вона перефарбувала волосся в «ядерний малиновий». Настя позує біля дзеркала, і з допомогою типового селфі показує, як змінилась. Змінилася, вважають одні, інші – що знаменитість себе «знівечила».

Зірка «Орла і решки» велика любителька всяких екстравагантних витівок, зокрема – вона не проти частих експериментів із зовнішністю. Що ж, схоже, під Новий рік артистка вирішила перетворитися на персонажа з Діснеївського мультика.

Варто також відзначити, що багатьом її фанам образ сподобався:

«Нічого собі!»

«Запалила»

«Молодця»

«Дуже круто»

Нагадаємо також, що 28-річна Анастасія та 25-лений Елджей (Олексій Узенюк) побралися - вони разом приблизно 1,5 роки. Закохані познайомилися на концерті. Цій події репер присвятив трек під назвою «360». Ведуча вперше поділилася подробицями роману в своєму інтерв’ю Юрію Дудю. Вона не раз повідомляла про те, що в репері їй подобається все.

Зірка взяла прізвище чоловіка, тепер вона – Анастасія Узенюк. Ця інформація є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Також відомо, що молодята поїхали в медовий місяць на Сицилію, де орендували яхту.

Раніше повідомлялося, що у новому випуску AgentShow Івлєєва зізналася, що її неймовірно дратує, коли хтось порівнює знаменитість із Ольгою Бузовою, оскільки та дурна і робить неймовірні речі задля привернення уваги.

«Мене дико дратує, що мене порівнюють з Бузовою! Поясню: як мені здається, у нас абсолютно різний контент. Просто нас порівнюють в тому плані, що вона злетіла, і у мене в певний момент теж був якийсь підйом. Ми дві такі юні дівчини, типу self-made, набрали підписників. Але! У нас абсолютно різний контент!», – розповіла Івлєєва.

Настя наполягла на тому, що її контент набагато цікавіше і більш наповнений за змістом, ніж у Бузової і взагалі, за словами Івлєєвої, у них абсолютно різні напрямки у творчості.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилась від жіночного образу.