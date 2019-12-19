Испытать модные трэнды на себе решила звездная ведущая «Орел и Решка » - комик Анастасия Ивлеева

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ и сети.

Так на новом опубликованном снимке девушка предстала с совершенно неожиданной прической – она перекрасила волосы в «ядерный малиновый». Настя позирует у зеркала, и с помощью типичного сэлфи показывает, как преобразилась. Преобразилась, считают одни, другие – что знаменитость себя «изуродовала».

Звезда «Орла и решки» большая любительница всяких экстравагантных выходок, в частности – она не прочь частых экспериментов со внешностью. Что ж, похоже, под Новый год артистка решила превратиться в персонажа из Диснеевского мульта.

Стоит также отметить, что многим ее фанам образ понравился:

«Ничего себе!»

«Жжете»

«Молодца»

«Очень круто»

Напомним также, что 28-летняя Анастасия и 25-летний Элджей (Алексей Узенюк) поженились - они вместе около полутора лет. Новоиспеченные муж и жена познакомились на концерте. Этому событию рэпер посвятил трек под названием «360». Ведущая впервые поделилась подробностями романа в своем интервью Юрию Дудю. Она не раз сообщала о том, что в любимом ей нравится все.

Звезда взяла фамилию мужа, теперь она – Анастасия Узенюк. Эта информация есть в Едином государственном реестре юридических лиц. Также известно, что молодожены уехали в медовый месяц на Сицилию, где арендовали яхту.

Ранее сообщалось, что в новом выпуске AgentShow Ивлеева призналась, что ее неимоверно выводит из себя, когда кто-то сравнивает знаменитость с Ольгой Бузовой, так как та глупа и делает невообразимые вещи ради привлечения внимания.

«Меня дико бесит, что меня сравнивают с Бузовой! Объясню: как мне кажется, у нас абсолютно разный контент. Просто нас сравнивают в том плане, что она взлетела, и у меня в определенный момент тоже был какой-то подъем. Мы две такие юные девчонки, типа self-made, набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разный контент!», — рассказала Ивлеева.

Настя настояла на том, что ее контент намного интереснее и более наполненный по смыслу, нежели у Бузовой и вообще, по словам Ивлеевой, у них совершенно разные направления в творчестве.