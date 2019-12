Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала себе не тільки в природному вигляді, але ще й у досить привабливому - Світлана показала фото з вулиці. Артистка позувала в легкому чорному піджаку, чорних брюках і такого ж кольору черевиках. Не забула про Світлана улюбленою деталі гардеробу - сонцезахисних окулярах. Підпису зірка зазначила, що погода дуже сонячна. Дійсно, зараз в Києві +10 градусів тепла.

Як з'ясувалося, Лобода повернулася в Україну, щоб розкрутити свій новий альбом Sold Out. Світлана вже дала кілька інтерв'ю українським радіостанціям і встигла розкрити деякі плани на майбутнє.

Відзначимо, що в новому альбомі співачка змінила манеру виконання пісень, тому з гордістю в розділі Сторі представляє досягнення за переглядами її нової роботи в стилі хіп-хоп.

Ось що пишуть користувачі під постом в Instagram:

«Зараз їду і якраз слухаю ваші треки і Ви фотку заливаєте 😂», «Погода дивна для такого періоду часу))», «Always in trends 💟», «Це Київ ?», «усі її!! Богема!👸🏼❤️», «Київ рулить??)», «Холодно жесть. Але ваші пісні зігрівають🧡», «-30 Toronto with the windchill», «Красива взуття😍красуня», «А Лобода це співачка або блогер,підкажіть?», «Классссссс🤘 вдома)) 🙃🤪», – пишуть користувачі.

Раніше також знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічних свят.

Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

