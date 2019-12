Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала себя не только в естественном виде, но еще и в весьма привлекательном - Светлана показала фото с улицы. Артистка позировала в легком черном пиджаке, черных брюках и такого же цвета ботинках. Не забыла Светлана об излюбленной детали гардероба - солнцезащитных очках. В подписи звезда отметила, что погода очень солнечная. Действительно, сейчас в Киеве +10 градусов тепла.

Как выяснилось, Лобода вернулась в Украину, чтобы раскрутить свой новый альбом Sold Out. Светлана уже дала несколько интервью украинским радиостанциям и успела раскрыть некоторые планы на будущее.

Отметим, что в новом альбоме певица поменяла манеру исполнения песен, поэтому с гордостью в разделе Стори представляет достижения по просмотрам ее новой работы в стиле хип-хоп.

Вот что пишут пользователи под постом в Инстаграм:

«Сейчас еду и как раз слушаю ваши треки и Вы фотку заливаете 😂», «Погода странная для такого периода времени))», «Always in trends 💟», «Это Киев ?», «Всеее!! Богема!👸🏼❤️», «Киев рулит??)», «Холодно жесть. Но ваши песни согревают🧡», «-30 Toronto with the windchill», «Красивая обувь😍красотка», «А Лобода это певица или блогер,подскажите?», «Классссссс🤘 дома)) 🙃🤪», – пишут пользователи.

Ранее также знаменитость выставила трепетное архивное фото со старшей дочкой Евой, сделанное на фотосессии уже более 4 лет назад, посвященной новогодним праздникам.

Так, Светлана вместе с Евангелиной позировали сидя на ступеньках возле огромной и пушистой ели, украшенной различными новогодними декоративными элементами. Мама и дочь примерили на себя милые и блестящие вечерние наряды.

