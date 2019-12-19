Олена Кравець сьогодні порадувала багатьох українців і не тільки

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки Студії «Квартал 95».

Так новому кадрі в свято Святого Миколая Чудотворця, 19 грудня, зоряна артистка опублікувала неймовірно зворушливе фото – на ньому зображені діти. Вони стоять спиною до об'єктиву камери. На зустріч малюкам попрямував чоловік у костюмі Святого Миколая. Він стоїть в дверному отворі і йде до дітвори:

«Не можу, яке зворушливе фото !! Коли Чудо на відстані руки, а ти стоїш, затамувавши подих, і віриш в цю казку всім своїм маленьким серцем і великими очима! Зі святом всих:) 🎁🎄 », - підписала Олена Кравець фото.

На знімку дітвора 3-4 років, серед них, ймовірно, і діти самої Кравець – двійнята Іван і Катерина. Так хлопчики і дівчатка на фото з таким захватом, точніше, уважністю спостерігають за тим, що відбувається, що в мережі піднялася міні, але хвиля захоплення з цього приводу:

«👍👍👍 у нас в саду теж сьогодні було диво»

«Як це чудово!😍з днем Святого Миколая і побільше всім Віри в чудеса!❄❄❄»

«…зворушливе фото, мені навіть здалося, що в костюмі ви, тому що дуже добре…»

«Дитинство повинно тривати довше !!! Навіть коли ти вже дорослий!) Головне вірити в чудеса! ♀ ❤»

Нагадаємо також, Олена Кравець заговорила за пару тижнів до Нового року про чарівність і подарунки:

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові торкається твоїх пальців, а далі...», - зазначила артистка.

При всьому при цьому Олена Кравець показалася, ймовірно, у вечірній сукні беж або молочного кольору з горизонтальною лінією декольте, актриса посміхається на фото і позує, швидше за все, в прикрасах відомої ювелірної марки.

Шанувальники зазначили, що над Кравець час не владний і вона чудово виглядає – практично як та, описувана нею вище, дівчинка.

Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.

На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.

Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:

«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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