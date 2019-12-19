Відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-Nikita, а зараз Dj, похвалилася своєю розтяжкою

На фото Анастасія демонструє на килимку, як вона розминає свої кісточки. Для цього Кумейко наділу спортивний одяг. Про це пише Politeka.

"Пора розім'яти кісточки, мої", - написала знаменитість.

На другому фото Кумейко вже в повітряному шпагаті і тримає ногу рукою.

"За секунду до падіння. Трималася, ніж могла", - підписала фото Анастасія.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Красива незрівнянно!!!!! Тіло, горішок, розтяжка , вся. Спасибі величезне за таке фото і такі слова!!!!!", "Негайно треба тебе нагодувати", "Чому я дивлюся на це фото вже більше хвилини...", "Моя красуня".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко похвалилася ідеальними ніжками на новому знімку.

Артистка на фото розташувалася у великому декоративному плетенном кріслі. Анастасія в цей раз була в чоботях до колін, шортах і кофті. Співачка зайняла досить пікантну позу розсунувши ноги.

Під знімком фанати залишили кілька коментарів:

"Гарне фото))", "Слухаюсь Пані", "Красуня", "Мур", "Просто красуня", "Краса".

Повідомлялося, що популярна українська Dj і екс-Nikita Анастасія Кумейко приголомшила нарядом під час спекотних танців

«Що б ви вибрали? Мову до мови, Губа про губу, Очі на очі, Щека на щоку», - йдеться в повідомленні Кумейко.

На опублікованих знімках Анастасія танцює в одному рушнику біля холодильника. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це самочка», «гаряча яка», «Настя, скинь рушник», «Красуня», «як завжди – красуня», «оголосіть весь список, будь ласка», «ух, яка красуня», - пишуть вони.

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