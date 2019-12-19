Известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-Nikita, а сейчас Dj, похвасталась своей растяжкой

На фото Анастасия демонстрирует на коврике, как она разминает свои косточки. Для этого Кумейко надела спортивную одежду. Об этом пишет Politeka.

"Пора размять косточки, мои", - написала знаменитость.

На втором фото Кумейко уже в воздушном шпагате и держит ногу рукой.

"За секунду до падения. Держалась, чем могла", - подписала фото Анастасия.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Красивая бесподобно!!!!! Тело, орешек, растяжка , вся. Спасибо огромное за такое фото и такие слова!!!!!", "Немедленно надо тебя накормить", "Почему я смотрю на это фото уже больше минуты...", "Моя красотка".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко похвасталась идеальными ножками на новом снимке.

Артистка на фото расположилась в большом декоративном плетенном кресле. Анастасия в этот раз была в сапогах до колен, шортах и кофте. Певица заняла довольно пикантную позу раздвинув ноги.

Под снимком фанаты оставили несколько комментариев:

"Красивое фото))", "Слушаюсь Госпожа", "Красотка", "Мур", "Просто красотка", "Прелесть".

Сообщалось, что популярная украинская Dj и экс-Nikita Анастасия Кумейко ошеломила нарядом во время жарких танцев

«Что бы вы выбрали? Язык к языку, Губа об губу, Глаза на глаза, Щека на щеку», - говорится в сообщении Кумейко.

На опубликованных снимках Анастасия танцует в одном полотенце возле холодильника. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это самочка», «горячая какая», «Настя, скинь полотенце», «Красавица», «как всегда – красотка», «объявите весь список, пожалуйста», «ух, красотка какая», - пишут они.

Напомним, бесстыжая экс-Nikita засветила прелести в прозрачном наряде

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