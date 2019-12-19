Як відомо, раніше Христина Асмус була фігуранткою гучного кіношного скандалу - дівчина знялася у відвертих сценах і тим самим накликала на себе гнів в мережі

Незважаючи на непростий і, благо для артистки Христини Асмус, не такий вже й тривалий період "цькування" в мережі, вона зуміла оговтатися і потроху приходить в себе після всього цього галасу

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської актриси. Але безслідно переживання знаменитості не пройшли - Христина, як ми писали раніше, помітно схудла. У слід за нею, став стрункішим і її знаменитий чоловік Гарік Харламов.

Так на прем'єрі свого фільму "Едуард Суворий" з'явився у вельми несподіваному вигляді, якщо точніше - комік помітно схуд і з минулими своїми розмірами зараз взагалі не зрівняється. На новому фото дружини гумориста і вона, і він позують в бадьорому настрої, дівчина посміхається. На актрисі темні ботфорти і костюм, низ якого вельми короткий, Гарік також був у піджаку, і джинсах.

На фото точно видно, що "пивний" живіт гумориста безслідно зник, він дійсно схуд і став виглядати набагато краще.

Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.

На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».

Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.

«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото

Також Politeka писала, що знамениту співачку помітили в жарких обіймах відомого росіянина.