Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала спільне фото з іншими дівчатами в бальному платті

На фото Катерина позує з іншими дівчатами. Боярську поставили на задньому плані серед інших дівчат. Знаменитість позує в розкішному бальному платті. Для дівчини в будинку Пашкова пройшла прем'єра на "Tatler балі". Тоді прийшов її підтримати і сам Михайло Боярський зі своєю дружиною. Про це пише Politeka.

Тоді і було зроблено спільне фото з іншими учасницями заходу.

Фанати не змогли оцінити знімок і написати коментарі. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

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Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина опублікувала нове фото в соціальних мережах. На ньому знаменитість перебуває в спальні напроти дзеркала біля ліжка. В одній руці вона тримає телефон, яким закрила одне око, а у другій букет блакитних троянд. В кімнаті було темно, тому Катерина використовувала спалах.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Милаха", "Квіти дуже красиві", "Красуня".

Повідомлялося, що очманіла онука Боярського з подружками посвітили принадами на камеру.

Онука відомого актора Михайла Боярського Катерина веде активне життя в соціальних мережах. Не так давно у неї відбулася прем'єра у бальних танцях, де був присутній і зоряний дідусь. На цей раз дівчина опублікувала фотографії з вечірки з друзями.

На фото Катерина в спідниці вище коліна і на великих підборах. Також зірка одягла мереживний топік. Поруч з нею невідомий красень у білій сорочці та джинсах. На одному фото вони стоять поруч, а на другому притиснулися один до одного в сидячому положенні.

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