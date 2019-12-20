Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала спільне фото з іншими дівчатами в бальному платті
На фото Катерина позує з іншими дівчатами. Боярську поставили на задньому плані серед інших дівчат. Знаменитість позує в розкішному бальному платті. Для дівчини в будинку Пашкова пройшла прем'єра на "Tatler балі". Тоді прийшов її підтримати і сам Михайло Боярський зі своєю дружиною. Про це пише Politeka.
Тоді і було зроблено спільне фото з іншими учасницями заходу.
Джолі, Брежнєва і Семенович позбулися своїх особливостей: як тепер виглядають зірки
Олена Зеленська потрапила в лікарню, кадри з палати облетіли мережу
Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму
Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва: приголомшливе фото
Фанати не змогли оцінити знімок і написати коментарі. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського похвалилася своїми дарами прямо в спальні.
Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина опублікувала нове фото в соціальних мережах. На ньому знаменитість перебуває в спальні напроти дзеркала біля ліжка. В одній руці вона тримає телефон, яким закрила одне око, а у другій букет блакитних троянд. В кімнаті було темно, тому Катерина використовувала спалах.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Милаха", "Квіти дуже красиві", "Красуня".
Повідомлялося, що очманіла онука Боярського з подружками посвітили принадами на камеру.
Онука відомого актора Михайла Боярського Катерина веде активне життя в соціальних мережах. Не так давно у неї відбулася прем'єра у бальних танцях, де був присутній і зоряний дідусь. На цей раз дівчина опублікувала фотографії з вечірки з друзями.
На фото Катерина в спідниці вище коліна і на великих підборах. Також зірка одягла мереживний топік. Поруч з нею невідомий красень у білій сорочці та джинсах. На одному фото вони стоять поруч, а на другому притиснулися один до одного в сидячому положенні.
Нагадаємо, пишногруда онука Боярського показала на камеру свою сутність
А ще Politeka писала, що онука Боярського приголомшила розкішними формами в сукні
Також Politeka повідомляла, що онука Боярського засліпила розкішними формами в сукні з блискіток