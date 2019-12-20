Пишнотіла красуня Демі Роуз, яку часто називають «нової Кардашьян», показала нові пікантні фото

Як повідомляє Politeka.net, знаменита модель опублікувала відверті знімки на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона стоїть в крихітному купальнику бікіні кольору металік, якого явно недостатньо, щоб вмістити пишні форми популярної моделі. Демі Роуз позує на тлі морського пейзажу.

При цьому, образ доповнює нехарактерна для неї стрижка з густою чілкою. «Альті его», - підписала знімок модель.

Відзначимо, в її новому образі багато дізналися Клеопатру.

«От що значить тіло богині», «Клеопарта», «Єгипетська принцеса», «Красуня», «вогонь», «Ти клеопатра?», «Королева», - пишуть захоплені передплатники.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокує позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла парик з чорного волосся, чим ще більше стала схожа на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

Демі володарка пишних форм і тонкої талії, крім того, дівчина дуже низенька (її зріст всього 157 см ), але це зовсім не завадило їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. Крім того вона дуже популярна в мережі Instagram. Кількість її передплатників вже перевалило нза 11 мільйонів.

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