Пышнотелая красотка Деми Роуз, которую часто называют «новой Кардашьян», показала новые пикантные фото

Как сообщает Politeka.net, знаменитая модель опубликовала откровенные снимки на своей странице в Instagram.

На фото она стоит в крохотном купальнике бикини цвета металлик, которого явно недостаточно, чтобы вместить пышные формы популярной модели. Деми Роуз позирует на фоне морского пейзажа.

При этом, образ дополняет нехарактерная для нее стрижка с густой челкой. «Альте эго», - подписала снимок модель.

Отметим, в ее новом образе многие узнали Клеопатру.

«Вот что значит тело богини», «Клеопарта», «Египетская принцесса», «Красотка», «огонь», «Ты клеопатра?», «Королева», - пишут восторженные подписчики.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Деми обладательница пышных форм и тонкой талии, кроме того, девушка очень низенькая (ее рост всего 157 см ), но это совсем не помешало ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Кроме того она очень популярна в сети Instagram. Количество ее подписчиков уже перевалило нза 11 миллионов.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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