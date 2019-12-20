Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається з колегами в стильному образі
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.
Чехова з подружкою показали, як виглядає справжній рай: найгарячіші кадри
Івлєєва з "Орла і Решки" спотворила себе різкою зміною іміджу: нові фото вражають
Лорак зганьбилася в латексному костюмі, скопіювавши образ MARUV: "Обирай своє, жах"
Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва: приголомшливе фото
Зірка показала фото з танцювального залу. Артистка позувала в яскраво-фіолетових лосинах і тоненькою короткій маєчці чорного кольору. Надя активно займалася з подругами і колегами під час тренування, показуючи розминку перед запальними танцями.
Відзначимо, в розділі Сторі Дорофєєва представила відразу кілька яскравих кадрів з тієї ж тренування.
Також вона показала фігуру в сірому спортивному костюмі в незвичайному вигляді. Так, її волосся розпущене, на обличчі звичний макіяж в нюдовых відтінках. Верхню спортивну кофту зірка просто спустила з плечей.
Примітно, що під знімком Надя не стала нічого писати, лише зазначила тегом коротку підпис «Дорофєєвої день».
Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку. Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.
Відзначимо, тільки вчора зірка вразила мережа жарким фото, на якому вона позує в образі подарунка. Співачка похвалилася новорічних чином у спеціальній локації, яку доповнюють величезні ялинкові іграшки.
Сама зірка позувала в червоній міні-наряді, на талії якого широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся покладені в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.
Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою
Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса