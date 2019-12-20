Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається у стильному образі
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.
Цього разу Надя показала себе разом з екс-дружиною Потапа Іриною Горовий. Артистка позувала в білому легкому платті зі спущеними бретелями. Ірина ж обрала класичне чорне плаття.
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«Шалено весела, енергійна, красива і супер надихаюча. Ируся @gorovaya_irina , ти приклад невичерпної сили. З Днем Народження тебе, наша люба! Нехай у твоєму житті буде все так, як ти хочеш☝️🙏 і щоб далі все завжди було легше 😇 Будь щаслива, Ируся ♥️ LOVE . Habibi( ну ти зрозумієш😂😉😉😉)», - написала Надя.
Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:
«Надяяяяяя ❤️❤️❤️❤️❤️», «Красуні🔥», «Красиві❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «б Мене З Днем Народження привітали 22 числа🔥🔥🔥», «Фото круте👍👍! Контраст кольору суконь наганчет загадку.🌹🌹🌹», «Надя, приєднуюся до привітань 🤗🎂🌺🌺🌺», «найкрасивіші 😍❤», «This is so cute!!😍😍», «Красуні❤️😍», «😍😍🔥💗💗богині», «Хто ето з Надею Дорофеевей».
Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку. Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.
Зазначимо, ще зірка вразила мережа жарким фото, на якому вона позує в образі подарунка. Співачка похвалилася новорічних чином у спеціальній локації, яку доповнюють величезні ялинкові іграшки.
Сама зірка позувала в червоній міні-наряді, на талії якого широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся покладені в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.
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