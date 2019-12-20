Український актор і співак DZIDZIO поділився архівним знімком біля новорічної ялинки

Михайло Хома (DZIDZIO) опублікував в Instagram власне архівне фото в костюмі на тлі ялинки, повідомляє Politeka.net.

Не забув співак й увести в історичний контекст того часу, коли було зроблено це незвичайне фото. Трохи з іронією та у стилі Дзідзьо.

«Це мій перший костюм, який мама купила мені у львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у Новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті “O Sole Mio”. Коли я одягнув новий костюм, мої високі ноти забриніли як гірський ручай. Від солідності я так напружував груди, що чуть не тріскав на всю Львівську область. Але скажу вам чесно: дівчатам це дуже подобалось», – розповів співак.

На маленькому Михайлику чорний костюм з чорною краваткою, а за ним видно дівчат, які з захопленням дивляться на майбутню зірку.

Зазначимо, що фото було зроблено на початку дев’яностих.

У комментарях підписники Хоми зазначили, що він у дитинстві був дуже гарним блондином.

«Який гарний блондик))», «Такий красивий», «Але файний», «Харизматичний вiд природи!», «А там що, на фото позаду Сара?))», «Тут вам десь 12 років», «Маленький артист», «Ти що, без бороди тоді співав?», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що популярний артист, лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів, чи готовий він до того, щоб у них з дружиною з'явилася дитина. Про це він розповів в ефірі ТРК «Україна» у програмі «Ранок з Україною».

Михайло Хома поділився своїми роздумами щодо появи в будинку дитини і нові можливості.

Він додав, що його не лякає те, що з батьківством потрібно буде менше приділяти уваги кар'єрі.

«Мама б вже прилетіла – тільки дай знак! Дружину треба питати, у мене особисто немає страху – я завжди беру на себе відповідальність», – розповів артист телеведучим в інтерв'ю.

Відзначимо, що дружина Михайла — львів'янка, співачка Ярослава Притула, відома під сценічним псевдонімом SLAVIA, вони співали разом у групі «Михайло Хома і друзі».

Нагадаємо, що DZIDZIO зворушив відео, яке було знято 23 роки тому. Популярний український співак Dzidzio (справжнє ім'я Михайло Хома) показав в Instagram, як виглядав в 13 років.

Нагадаємо, що DZIDZIO поділився, як буде готуватися до появи дитини

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