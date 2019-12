View this post on Instagram

Дорогі діти і чемні дорослі, Святий Миколай і я разом з морозивом «Хрещатик» готуємо для Вас багато сюрпризів 🎁🎁🎁 на всі Новорічні та Різдвяні свята! Буде по-справжньому весело 🎄🎄🎄і пломбірно 🍦🍦🍦 @khreschatyk