Украинский актер и певец DZIDZIO поделился архивным снимком у новогодней елки

Михаил Хома (DZIDZIO) опубликовал в Instagram собственное архивное фото в костюме на фоне елки, сообщает Politeka.net.

Не забыл певец и ввести в исторический контекст того времени, когда было сделано это необычное фото. Немного с иронией и в стиле Дзидзьо.

«Это мой первый костюм, который мама купила мне в львовском Цуме для моего первого выступления на телевидении в Новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лореті “O Sole Mio”. Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты заиграли как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трескал на всю Львовскую область. Но скажу вам честно: девушкам это очень нравилось», – рассказал певец.

На маленьком Мише черный костюм с черной бабочкой, а за ним видно девочек, которые с восторгом смотрят на будущую звезду.

Отметим, что фото было сделано в начале девяностых.

В комментарях подписчики Фоме отметили, что он в детстве был очень красивым блондином.

«Какой красивый блондик))», «Такой красивый», «Но хороший», «Харизматичный от природы!», «А там, на фото позади Сара?))», «Здесь вам где-то 12 лет», «Маленький художник», «Ты что, без бороды тогда пел?», – пишут в сети.

Напомним, что популярный артист и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал, готов ли он к тому, чтобы у них с женой появился ребенок. Об этом он рассказал в эфире ТРК «Украина» в программе «Утро с Украиной».

Михаил Хома поделился своими размышлениями относительно появления в доме ребенка и новые возможности.

Он добавил, что его не пугает то, что с отцовством нужно будет меньше уделять внимания карьере.

«Мама бы уже прилетела – только дай знак! Жену надо спрашивать, у меня лично нет страха – я всегда беру на себя ответственность», – рассказал артист телеведущим в интервью.

Отметим, что жена Михаила — львовянка, певица Ярослава Притула, известная под сценическим псевдонимом SLAVIA, они пели вместе в группе «Михаил Хома и друзья».

Напомним, что DZIDZIO тронуло видео, которое было снято 23 года назад. Популярный украинский певец Dzidzio (настоящее имя Михаил Хома) показал в Instagram, как выглядел в 13 лет.

Напомним, что DZIDZIO поделился, как будет готовиться к появлению ребенка

Как сообщала Politeka, избиение DZIDZIO: история получила неожиданное продолжение

Также Politeka рассказывала, что Дзидзьо сделал признание о нападении