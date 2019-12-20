Російська артистка Анна Семенович ніколи не приховувала свого головного достоїнства, хоча й приховати, напевно, не вийде
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Анна з'явилася в темно-фіолетовій міні-сукні, запахнутій як халатик, і блискучих чобітках-ботфортах лілового відтінку. Справжньою родзинкою образу став аксесуар - пояс з написом "все збс", що потішило шанувальників артистки.
Семенович позує на тлі скляної стіни, піднявши одну руки вгору, а другу відвівши вбік. При цьому співачка закрила очі й еротично відкрила ротик. А пікантний виріз на сукні змусив сотні чоловічих сердець битися частіше.
"Мої дорогі, мрійте, ставте цілі, хочете і отримуйте! У вас все вийде, все найкраще попереду 🍀 Ставте лайк і пишіть свої бажання в коментах і вони обов'язково збудуться 👇🏼", - підписала кадр Аня.
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Коментуютчі наставили їй лайків і сердечок, захоплюючись оригінальним образом. Проте знайшлися й ті, кому не сподобався наряд - особливо чіплялися до ніг.
"Вогонь, відмінний кадр💋❤️😍😍😍👍👋👋👋🥰"
"Ноги копитця"
"Пояс офігенний👍👍"
"Шикарний образ! 🔥 Як вам іде цей наряд...🤗"
"Ой, мама дорога...Хоча що скаже мама з приводу пояса..."
"Вау, Аня ти ульот😍образ бомбезний, краса 👏"
"Чобітки просто 💣💣💣а ви Ганнуся як завжди на висоті,виглядаєте супер🥰"
"Образ не дуже, ноги великі"
Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвній шубці з кошенятами та голими ногами.
Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе й легке фото.
На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"
Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.