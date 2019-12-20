Олена Кравець приголомшила шанувальників ідеальними ніжками на сцені

Про це пише Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Жіночого кварталу в Instagram.

Так, на сторінці з'явилися кілька фотографій з Оленою Кравець, яка засвітила на кадрах красиві ніжки у чорних панчохах і короткому чорному блискучому сукню. Також на сукні великий квадратний виріз і широкі рукави. Кравець в ньому схожа на юну школярку, а не дорослу жінку, дружину і матір.

Більш того, на одному кадрі Кравець щаслива, і сміється, відкривши при цьому широко рот, а на другому, навпаки, сумує, тримаючи в двох руках мікрофон, при цьому її волосся затягнуті гумкою. Колеги Кравець сцені обіймають її за плечі і теж виглядають сумними.

«Так буде радіти Лена, коли ти завтра включиш новий "Жіночий Квартал" 20:15 на 1+1. А така невтішна вона буде, якщо забудеш про нашу прем'єрі...Хіба ти зможеш її так засмутити? 😇», – написали під постом в мережі.

Нагадаємо, що Олена Кравець сьогодні порадувала багатьох українців і не тільки. Так новому кадрі в свято Святого Миколая Чудотворця, 19 грудня, зоряна артистка опублікувала неймовірно зворушливе фото – на ньому зображені діти. Діти стоять спиною до об'єктиву камери. На зустріч малюкам попрямував чоловік у костюмі Святого Миколая. Він стоїть в дверному отворі і идетк дітворі:

«Не можу, яке зворушливе фото !! Коли Чудо на відстані руки, а ти стоїш, затамувавши подих, і віриш в цю казку всім своїм маленьким серцем і великими очима! З святом всіх:) 🎁🎄 », - підписала Олена Кравець фото.

На знімку дітвора 3-4 років, серед них, ймовірно, і діти самої Кравець – двійнята Іван і Катерина. Так хлопчики і дівчатка на фото з таким захватом, точніше, уважністю спостерігають за тим, що відбувається, що в мережі піднялася міні, але хвиля захоплення з цього приводу.

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