Всих нижчеперелічених красунь – світових знаменитостей – об'єднує одне: дівчата власниці видатних форм, і більшість з них, може сміливо похвалитися саме натуральними «жіночими принадами»

Про це пише Politeka.net з посиланням на зоряний Instagram.

Вашій увазі топ "найгарячіших" красунь світ – актриси, моделі, співачки, у яких «є» гарні, і-або натуральні груди:

Супермодель Ірина Шейк після розставання зі зоряним Бредлі Купером, від якого у артистки є маленька дочка, модель не втратила ентузіазму до життя, хоч розрив, за чутками, дався моделі не легко. У Ірини груди натуральні, її мати частково слов'янка, а батько татарин – такий «заміс» крові підкорив модний світ остаточно і безповоротно.

Миловидна Міранда Керр – модель і ангел Victoria’s Secret не приховує, що зверталася «за красивими грудьми» до пластичних хірургів, колишня дружина відомого актора Орландо Блума вже двічі мама і виглядає чудово.

Американка Емілі Ратаковскі – супермодель, яка вже стала просто прозивним сучасної успішної манекенниці, що з подіумів і фотозйомок подалася на великі екрани, створює свої лінії одягу і т. д., також «радує око» натуральними формами.

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер з родини Кардашьян, ймовірно, до пластики вдавалася, але красуня і, по всьому видимому, розумниця виглядає чудово і нічим не поступається своїм зірковим колегам зі списку вище.

Легендарна Дженніфер Лопес, взагалі, деякими вважається якимось феноменом – артистці 50, але її зовнішній вигляд – це жінка, максимум 36 років. Крім грудей, артистка знаменита своєю «апетитною» п'ятою точкою, чи вдавалася жінка до пластики? Можливо. Але вона і активно займається спортом, взагалі – веде активний спосіб життя, тому цілком ймовірно, що її тіло – це результати кропіткої роботи в спортзалі, правильне харчування й, звичайно, природні дані латиноамериканки.

Нагадаємо також, Ратаковскі вирішила долучити до зйомок білизни з власної колекції "гарячу" подружку. Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.

Цього разу вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.

Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.

Шанувальники від останньої публікації у захваті:

"Чорт, як же гаряче"

"Неймовірна"

"...Я шаленію від цих ліній"

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, пишногруда зірка-модель показала на камеру все, чим нагородила її природа.

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