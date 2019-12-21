Зірка похвалилася перед шанувальниками на своїй сторінці в Instagram пікантним кадром

Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному, пише Politeka.

Цього разу зірка похвалилася перед шанувальниками на своїй сторінці в Инстаграм пікантним кадром. На представленому фото артистка була полураздета і здивувала відсутністю нормальної Так, Надя позувала в чорному напівпрозорому платті, засвітивши чорну білизну і соковиту "п'яту точку". Відзначимо, що в руках Дорофєєва тримала знімок свого колеги по сцені Позитиву (справжнє ім'я Олексій Завгородній).

"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", — написала співачка під новим постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Гарна♥️», «Антон молодець😍 крута шутейка», «Супер міс наша Надя)))♥️😘💋😍», «Позитив в шоці», «Згоден) 🙏🖤», «Съемочка ? 😏😍😍», «Клас🔥», «Була на твоєму концерті в Запоріжжі ти найкраща😍😍😍💋», «Вхахахаахах😂😂😂», «Сама при найкраща», «Як стало гаряче, дуже гаряче🔥🤤», «Позитив на стилі та DoDo на стилі)))».

Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку. Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.

Зазначимо, ще зірка вразила мережа жарким фото, на якому вона позує в образі подарунка. Співачка похвалилася новорічних чином у спеціальній локації, яку доповнюють величезні ялинкові іграшки.

Сама зірка позувала в червоній міні-наряді, на талії якого широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся покладені в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса