34-річна колишня учасниця "ВІА Гра", а також модель, Тетяна Котова здивувала романтичним образом на "французький" манер

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим знімком з гримерки, на якому постала в досить несподіваному для себе образі. На Котовій зелений светр, що оголив її плечі, так, що навіть видно лямку від червоного бюстгальтера. Але родзинкою образу став берет. Ідеальна укладка та яскравий макіяж доповнили образ.

Тетяна вирішила присвятити пост різдвяній музиці. Зокрема, артистка розповіла, що пісня Мераї Кері «All I Want For Christmas» через 25 років раптово очолила головний американський чарт Billboard Hot.

"Це самий довгий і очікуваний шлях на першу сходинку за всю історію музики і явище, яке ще раз доводить, що #НевозможноеВозможно 🔝🔝🔝

От дійсно, інколи потрібні десятки років, щоб отримати покликання і любов слухачів 🙈 🧡🧡🧡", - написала Котова в соцмережі.

Шанувальники співачки кинулися коментувати фото зірки. На їх загальну думку, "французький" образ з червоним беретиком дуже йде Тетяні.

"Тетяна, вам дуже йде цей образ 🌸"

"Котова, тобі знадобилося три секунди, щоб отримати моє визнання і любов! Я впевнений, що в цьому не самотній."

"Як вам йде берет❤️"

Раніше ми повідомляли, Котова поділилася відвертим знімком, на якому постала в білому топі і такого ж кольору стрінгах. Красуня зігнулася в пікантній позі, спершись до стіни лопатками, натягнувши животик і зігнувши одну ногу в коліні. Розпатлане волосся і накинута ніби ненавмисно джинсова куртка доповнили вабливий образ.

Також ми розповідали, як Котова виступила на одному з концертів у незабутньому вбранні. Зірка вийшла на сцену в одному піджаку і кашкеті.

Під час виконання екс-ВІА Гра ефектно танцювала, відкриваючи найбільш пікантні місця, і навіть не соромилася це робити.

Нагадаємо, Надія Мейхер показала занадто відверте фото.

Як повідомляла Politeka, экс-солістка ВІА-Гри показала себе без макіяжу.

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