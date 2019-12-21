Дружина відомого українського танцюриста і телеведучого Влада Ями Лілія показала своє ідеальне тіло в стрибку
Влад Яма опублікував спільне фото зі своєю дружиною. На фото танцюрист з дружиною підстрибнули. Влад був у джинсах, а Ліля в спідниці і топі. Про це пише Politeka.
"Підстрибом до нових цілей!...", - написав Яма під фото.
Ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка"
Коханий зірки "МастерШеф" розбився в ДТП: "він хотів, щоб...", подробиці трагедії
Астаф'єва скинула одяг заради інтимних фото в мереживах: "Все своє і натуральне!"
Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"Так тримати! Нехай всі цілі будуть досягнуті, а бажання збудуться!", "Тому, що кращі, тому, що знаємо...", "Влад, відчуття, що Барбі створювали за образом Лілії", "Красиві і щасливі!", "Гарне вбрання , красива пара".
Раніше ми повідомляли, що український телеведучий і блогер, Анатолій Анатоліч, опублікував спільне фото з хореографом Владом Ямою та іншими зірками.
На знімку українські знаменитості, такі як, вже названі Анатолій Анатоліч і Влад Яма, гуморист Антон Лірник, артист Сергій Педан та інші вихваляються своїми напівоголеними тілами.
Всі чоловіки, крім однієї дівчини, наділи сірі комбінезони,під якими нічого не було. В результаті можна було розглянути красиві торси чоловіків.
"Хлопці, яких ви заслужили... і Сашенька", - написав автор посту.
Повідомлялося, що Яма з Усиком вирішили помірятися прямо в гримерці, фото облетіло мережу.
В кадрі знаменитість постав в компанії боксера Олександра Усика і футболіста Дениса Бойка.
"В дитинстві мріяв стати боксером або футболістом. Вважаю, що зробив правильний вибір😉 Я - 180см, але... все пізнається в порівнянні😊 Великий респект. І дякую за таку зустріч", - підписав свій пост хореограф.
Користувачі мережі також відзначили значну різницю в зрості між знаменитостями і від душі повеселилися в коментарях.
Нагадаємо, Влада Яму схопили поліцейські, перші подробиці і фото
А ще Politeka писала, що Влад Яма вразив несамовитим відео з маленьким сином
Також Politeka повідомляла, що Влад Яма вперше показав обличчя 4-річного сина, фото облетіло мережа