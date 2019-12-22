Популярна українська виконавиця MARUV розговорилася і розповіла про те, де познайомилася з чоловіком, а також про плани на дітей

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в інтерв'ю «Світського життя».

Так, дівчина познайомилася з чоловіком в стриптиз-клубі.

«У нас є спільний друг. Він там працював кальянником і він сказав мені: "Що ти така самотня? Тобі потрібно вже хлопця знайти! У мене є хороший кандидат – два метри ростом, баскетболіст". І ось він приходить і оскільки це стриптиз-клуб, почав з недоречних жартів. Але я його відразу поставила на місце», - зазначила вона.

Після цього, стверджує MARUV, пара почала спілкуватися.

«Десь рік ми спілкувалися. І було так, що я сама йому дзвонила і запрошувала випити кави, а він казав: "Та ні, я дуже зайнятий". Але я мадам наполегливість», - підкреслила вона.

У той же час виконавиця розповіла, що поки вони дітей не планують.

«Я отримала свободу. Я можу полетіти куди захочу, я можу купити майже все, що захочу. Ми з чоловіком цим ще не награлися. Я думаю, що треба заводити дітей тоді, коли ти сам стаєш трішки дорослішими, а зараз я сама ще дитина. Тому найближчим часом – ні, але ми не збираємося сильно відкладати це подія», - уточнив він.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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