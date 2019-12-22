Топ-модель Белла Хадід не втомлюється демонструвати спокусливі знімки в мережі
Успішна американська модель, яку до всього іншого назвали найкрасивішою дівчиною планети, знялася в рекламній фотосесії для нової лінійки купальників відомого бренду CalvinKlein, пише Politeka.net
Нові фотографії, на яких Белла позує в чорному купальнику вона виклала у своєму мікроблозі в Instagram.
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Зараз Белла Хадід є однією з найбільш затребуваних моделей. Вона знімається в рекламних кампаніях, співпрацює з кращими брендами, і справжня зірка в Instagram.
Раніше ми писали, що Белла опублікувала у своєму Instagram кілька фото з показу, де вона демонструє східний образ.
Вона одягла жовтий комплект, в який входять мереживні трусики і ліф-корсет, розшитий камінням. Образ моделі доповнюють високі мереживні панчохи і накидка такого ж відтінку.
На руках, талії і у волоссі красуються численні золоті прикраси. Спокусливу нотку образу надають також випущені завитки волосся і макіяж у східному стилі з акцентом на очі зі стрілками і витягнуті до скронь куточками.
Також ми писали, модель позувала в чорному костюмі на пожежній драбині. Але як можна помітити, наряд Белли відрізняється особливими деталями, такими як пірсинг на грудях і в пупку.
Такий незвичайний образ молодої моделі припав до душі її шанувальникам. Вони оцінили її пост майже мільйоном лайків за два дні.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
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