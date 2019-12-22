Українська співачка Світлана Лобода назвав секрет сексуальності



Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в ефірі програми "Сьогодні ввечері" з Максимом Галкіним на російському "Першому каналі",

Коментуючи фрагмент шоу "Обережно, Яма!", в якому провідна поміркувала про стервозності нинішніх зірок, Лобода відповіла:



"Я ж матуся. Коли ти народжуєш і народжуєш, з кожним разом ти стаєш м'якше".

Галкін з нею погодився, зазначивши, що ніякої стервозності в Лободі не бачить. На його думку, співачка має спокусливістю.

За словами співачки, вона зрозуміла, що почуття закоханості зовсім витісняє з голови думки про старіння.

"Якщо раніше я думала, що старіти – це дуже страшно, то зараз думаю про інше. Я думаю про те, як можна той стан, який тут і зараз, продовжити максимально довше. Тому що і очі горять інакше, і відчуваю себе добре", – додала вона.

Раніше співачка показала себе не тільки в природному вигляді, але ще й у досить привабливому - Світлана показала струнку фігуру в тонкому чорному платті. Доповнила цибулю зірка вільного крою бежевим плащем. Її волосся розпущене і без всяких укладок, сама артистка позувала без макіяжу, але виглядала при цьому задоволеною і щасливою.

Раніше також знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічних свят.

Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

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