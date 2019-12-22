Украинская певица Светлана Лобода назвал секрет сексуальности



Как передает Politeka.net, об этом она поделилась в эфире программы "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным на российском "Первом канале",

Комментируя фрагмент шоу "Осторожно, Собчак!", в котором ведущая поразмышляла о стервозности нынешних звезд, Лобода ответила:



"Я же мамочка. Когда ты рожаешь и рожаешь, с каждым разом ты становишься мягче".

Галкин с ней согласился, отметив, что никакой стервозности в Лободе не видит. По его мнению, певица обладает соблазнительностью.

По словам певицы, она поняла, что чувство влюбленности совершенно вытесняет из головы мысли о старении.

"Если раньше я думала, что стареть – это очень страшно, то сейчас думаю о другом. Я думаю о том, как можно то состояние, которое здесь и сейчас, продлить максимально дольше. Потому что и глаза горят иначе, и чувствую себя хорошо", – добавила она.

Ранее певица показала себя не только в естественном виде, но еще и в весьма привлекательном - Светлана показала стройную фигуру в тонком черном платье. Дополнила лук звезда свободного кроя бежевым плащом. Ее волосы распущены и безо всяких укладок, сама артистка позировала без макияжа, но выглядела при этом довольной и счастливой.

Ранее также знаменитость выставила трепетное архивное фото со старшей дочкой Евой, сделанное на фотосессии уже более 4 лет назад, посвященной новогодним праздникам.

Так, Светлана вместе с Евангелиной позировали сидя на ступеньках возле огромной и пушистой ели, украшенной различными новогодними декоративными элементами. Мама и дочь примерили на себя милые и блестящие вечерние наряды.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.