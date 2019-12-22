Кортні Кардашьян показала, як спокусливо грає на піаніно

Популярна американська модель і світська левиця Кортні Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки, пише Politeka.net

40-річна красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя. На цього разу зірка показала в мережі цікаве фото у відвертому образі.

На знімку сестриця Кардашьян сидить за піаніно з широко розсунутими ногами.

На ній широкі темні брюки і червоно-чорний мереживною топ, з якого ледь не вивалюється груди, а на руки вона одягла прозорі чорні рукавички до ліктів. Її волосся розпущене і трошки розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

Однією рукою Кортні тримає кілька аркушів паперу, а другу поклала на піаніно.

Шанувальники прийшли в невимовний захваті від кадру і засипали її компліментами в коментарях. За добу фотографія набрала більше мільйона відміток «мені подобається», при цьому кількість передплатників у Instagram-діви стрімко зростає і вже становить близько 84 мільйонів чоловік.

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40-річна зірка реаліті-шоу, як і її відома сестра Кім Кардашьян, любить привертати до себе увагу шанувальників.

На цей раз Кортні Кардашян продемонструвала свою бездоганну фігуру в обтягуючому комбінезоні білосніжного кольору. Знімок знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що на фігурі Кортні він виглядає просто шикарно, при цьому підкреслюючи всі її переваги з кращого боку.

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