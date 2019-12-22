Кортни Кардашьян показала, как соблазнительно играет на пианино

Популярная американская модель и светская львица Кортни Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, а также имеет свой бизнес, обожает привлекать к себе внимание публики, пишет Politeka.net

40-летняя красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, а также демонстрирует своим поклонникам снимки из повседневной жизни. На этот раз звезда показала в сети интересное фото в откровенном образе.

На снимке сестрица Кардашьян сидит за пианино с широко раздвинутыми ногами.

На ней широкие темные брюки и красно-черный кружевной топ, из которого едва не вываливается грудь, а на руки она надела прозрачные черные перчатки до локтей. Ее волосы распущены и немножко растрепаны, а на лице легкий макияж.

Одной рукой Кортни держит несколько листов бумаги, а вторую положила на пианино.

Поклонники пришли в неописуемый восторге от кадра и засыпали ее комплиментами в комментариях. За сутки фотография набрала больше миллиона отметок «мне нравится», при этом количество подписчиков у Инстаграм-дивы стремительно возрастает и уже составляет порядка 84 миллионов человек.

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40-летняя звезда реалити шоу, как и ее известная сестра Ким Кардашьян, любит привлекать к себе внимание поклонников.

На этот раз Кортни Кардашьян продемонстрировала свою безупречную фигуру в обтягивающем комбинезоне белоснежного цвета. Снимок знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что на фигуре Кортни он смотрится просто шикарно, при этом подчёркивая все ее достоинства с лучшей стороны.

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