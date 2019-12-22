Телеведучий «замахнувся», схоже, що на непосильну для нього задачу

Популярний у Росії телеведучий Андрій Малахов вирішив зробити імпровізоване превью для новорічного випуску своєї програми, але напоровся на хвилю критики з приводу

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого російського артиста.

Так, коли телеведучий анонсував новий випуск своєї телепередачі "Привет, Андрей!", він вирішив бути оригінальним і не розповісти про нього, а заспівати. Після почутого у виконанні Малахова передноворічного хіта свого часу «Пять минут», але на свій лад, публіка просто вибухнула хвилею критики на адресу знаменитості:

«Який же це пекельний треш»

«Співати категорично не можна»

«Всі радіють, п'ють, краще б ці гроші зібрати і віддати в дитячі будинки»

«Жах. Зараз точно 2020 рік буде? Судячи з реклами 1980»

«Який жах в новорічну ніч людям взагалі нічого дивитися»

Нагадаємо, авторська програма Андрія Малахова виходить на першому каналі, тема випуску – передноворічна, все про «блакитні вогники», так би мовити, і його учасників відповідно:

«Сьогодні в #приветандрей : новорічні блакитні вогники різних років! Вперше: перша ведуча Вогників - дружина Валентина Гафта згадає все. І повернення на екран -диктора ЦТ, ведуча Вогника 1986 - Марина Бурцева!», - підписав Малахов опубліковане відео.

Правда деяким користувачам пісня з заміною слів оригіналу і голос Андрія Малахова сподобалася. Як відомо, свого часу хіт-оригінал виконувала легендарна Людмила Гурченко у тематичній стрічці.

Люди також написали, що ведучий красень і співає непогано, але от тільки трохи постарів.

Нагадаємо також, зараз у Росії знімають традиційні «Новорічні блакитні вогники» - на одному з таких, артистка засвітилася в обіймах виконавця, який набагато молодший за неї.

За задумом, всі артисти, які виступають на концерті, заспівають старі хіти в новому незвичайному виконанні. Так Таїсія Повалій «об'єдналася» з 40-річним Вітасом, артисти заспівають хіт 1976 року «Ты мне не снишься» з репертуарі ВІА «Синяя птица».

Так на фото прес-служби зі зйомок, видно виконавців у яскравих сценічних костюмах – Таїсія Повалій красується у яскраво-жовтій сукні зі шлейфом. Вітас – в класичному костюмі. Сценічні «голубки» під час виступу обіймалися, трималися за руки і всіляко кокетували. Варто відзначити, що навіть на професійних фото помітно, що 55-річна артистка постаріла.

Крім вище згаданих, також виступлять артисти: Валерій Меладзе, Леонід Агутін, Діма Білан, Сергій Лазарєв, Сосо Павліашвілі, Стас П'єха, Денис Клявер і Олександр Буйнов, Лариса Доліна і Гліб Матвійчук, Григорій Лепс і Діана Арбеніна, А-студіо, і навіть заспіває сама Софія Ротару.

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