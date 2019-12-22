Телеведущий «замахнулся», похоже, что на непосильную для него задачу

Популярный в России телеведущий Андрей Малахов решил сделать импровизированное превью для новогоднего выпуска своей программы, но напоролся на волну критики по поводу

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного российского артиста.

Так, когда телеведущий анонсировал новый выпуск своей телепередачи "Привет, Андрей!", он решил соригинальничать и не рассказать о нем, а спеть. После услышанного в исполнении Малахова предновогоднего хита своего времени «Пять минут», но на свой лад, публика просто взорвалась волной критики в адрес знаменитости:

«Какой же это адский треш»

«Петь категорически нельзя»

«Все радуются, пьют, лучше бы эти деньги собрать и отдать в детские дома»

«Ужас. Сейчас точно 2020 год будет? Судя по рекламе 1980»

«Какой ужас в новогоднюю ночь людям вообще нечего смотреть»

Напомним, авторская программа Андрея Малахова выходит на первом канале, тема выпуска – предновогодняя, все о «голубом огоньке», так сказать, и его участниках соответственно:

«Сегодня в #приветандрей : новогодние голубые огоньки разных лет! Впервые: первая ведущая Огоньков- неизвестная жена Валентина Гафта вспомнит всё. И возвращение на экран-диктора ЦТ, ведущая Огонька 1986- Марина Бурцева!», - подписал Малахов опубликованное видео.

Правда некоторым пользователям песня с заменой слов оригинала и голос Андрея Малахова понравился. Как известно, в свое время хит-оригинал исполняла легендарная Людмила Гурченко в тематической картине.

Люди написали, что ведущий красавчик и поет неплохо, но вот только немного постарел.

Напомним также, сейчас в России снимают традиционные «Новогодние голубые огоньки» - на одном из таких, артистка засветилась в объятиях исполнителя, который гораздо моложе ее.

По задумке, все артисты, выступающие на концерте, споют старые хиты в новом необычном исполнении. Так Таисия Повалий «объединилась» с 40-летним Витасом, артисты споют хит 1976 года «Ты мне не снишься» из репертуаре ВИА «Синяя птица».

Так на фото пресс-службы со съемок, видны исполнители в ярких сценических нарядах – Таисия Повалий красуется в ярко желтом платье со шлейфом. Витас – в классическом костюме. Сценические «голубки» во время выступления обнимались, держались за руки и всячески любезничали. Стоит отметить, что даже на профессиональных фото заметно, что 55-летняя артистка постарела.

Кроме выше упомянутых, также выступят артисты: Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов, Лариса Долина и Глеб Матвейчук, Григорий Лепс и Диана Арбенина, А-студио, и даже споет сама София Ротару.

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