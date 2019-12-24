Скандальна телезірка Ольга Фреймут похвалилася відпочинком на закордонному курорті

Відома українська провідна також поповнила ряди відпочиваючих зірок і поспішила поділитися зі своїми шанувальниками приємним моментом.

Зараз знаменитість відпочиває в Арабських Еміратах, пише Politeka.net

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут попозувала в білосніжному одязі в обнімку зі своїм чоловіком Володимиром Локотко на тлі красивого морського пейзажу.

Зазначимо, що Оля Фреймут - одна з найяскравіших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Телезірка прославилася завдяки шоу "Підйом" на Новому каналі.

На початку "десятих" вона вела його разом з Олександром Педаном і Сергієм Притулою. Цей склад телешоу не раз називали легендарним. Після успіху у "Підйомі" Оля стала ведучою шоу "Ревізор", в рамках якого вона подорожувала по різних містах України і показувала стан ресторанів і готелів, оцінюючи за міжнародними стандартами якості.

Раніше повідомлялося, що Фреймут потрапила в новий скандал. Громадський активіст Артем Осіпян, який є представником Центру психічного здоров'я і моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України повідомив про вкрай обурливий поведінці ведучої Ольги Фреймут.

«Телеканал «Інтер» і проект Ольги Фреймут — це шлак, дно телебачення. Вони намагаються зробити шоу, але їм не цікава правда про наркотики та статистику в Україні. Вони роблять гроші на скандали та інтриги. Вибачте, але я таким не займаюся. І я б не хотів, щоб в ефір вийшли кадри з моєю участю», — заявив Осіпян на своїй сторінці в Facebook

Нагадаємо, Фреймут захопила напівголим фото з пляжу і похвалилася фігурою

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів

Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою