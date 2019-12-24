Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи ВІА Гра, похвалилася фотосетом, де вона в різних сукнях

На першому фото Міша в червоній сукні з відкритими плечима. На іншому фото Романова вже в зеленому платті і виставила одну ногу. Про це мишет Politeka.

"Кажуть, що під Новий рік відбуваються дива й збуваються всі найзаповітніші і світлі мрії. І знаєте, я в це вірю, щиро вірю. B кожній дівчині є Попелюшка, яка мріє жити в казці, бути найкрасивішою, самою бажаною і найпрекраснішій", - написала Міша під фото.

Фанати залишили кілька коментарів під світлинами:

"Шикарна дівчина!!!", "Яка гарна", "Шикарна дівчинка", "В останньому сукню співачка Макѕим виступала на премії", "Попелюшка, Ви така прекрасна! А принц-то у Вас є?", "Шикарно, особливо світле плаття.", "Наталочко вам дуже личать ці обидва сукні", "Наталочка вам дуже личать ці обидва сукні".

Раніше ми повідомляли, що колишня солістка відомої групи ВІА-Гра Міша Романова влаштувала гарячі танці разом з тренером.

«Селезінка лопнула», - йдеться у підписі до відео.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Міша Романова танцює разом з тренером прямо на камеру. Однак після тривалого сета і високого темпу, у дівчини, судячи з усього, «закололо в боці».

На жаль, шанувальники співачки не змогли висловити думку про рухах Романової або поспівчувати їй, оскільки кадри опубліковані в Сторіс.

Повідомлялося, що екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала відверте авторське фото.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторське фотознімку пишногруда красуня майстерно зігнулась, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичної хвилею – зачіска дуже йде розкішну блондинку, знаменитість також приміряла на себе блискуче в усіх сенсах цього слова сукня – особливої пікантності поряд надала зона декольте.

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