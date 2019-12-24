Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы ВИА Гра, похвасталась фотосетом, где она в разных платьях

На первом фото Миша в красном платье с открытыми плечами. На другом фото Романова уже в зеленом платье и выставила одну ногу. Об этом мишет Politeka.

"Говорят, что под Новый год происходят чудеса и сбываются все самые заветные и светлые мечты. И знаете, я в это верю, верю искренне. B каждой девушке есть Золушка, которая мечтает жить в сказке, быть самой красивой, самой желанной и самой прекрасной", - написала Миша под фото.

Фанаты оставили несколько комментариев под снимками:

"Шикарная девушка!!!", "Какая красивая", "Шикарная девочка", "В последнем платье певица Макsим выступала на премии", "Золушка, Вы такая прекрасная! А принц-то у Вас есть?", "Шикарно, особенно светлое платье.", "Наташенька вам очень идут эти оба платья", "Наташенька вам очень идут эти оба платья".

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова устроила горячие танцы вместе с тренером.

«Селезенка лопнула», - говорится в подписи к видео.

Уточним, что на опубликованных кадрах Миша Романова танцует вместе с тренером прямо на камеру. Однако после продолжительного сета и высокого темпа, у девушки, судя по всему, «закололо в боку».

К сожалению, поклонники певицы не смогли высказать мнение о движениях Романовой или посочувствовать ей, поскольку кадры опубликованы в Сторис.

Сообщалось, что экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенное авторское фото.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра устроила горячие танцы и показала это всем

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