Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы ВИА Гра, похвасталась фотосетом, где она в разных платьях
На первом фото Миша в красном платье с открытыми плечами. На другом фото Романова уже в зеленом платье и выставила одну ногу. Об этом мишет Politeka.
"Говорят, что под Новый год происходят чудеса и сбываются все самые заветные и светлые мечты. И знаете, я в это верю, верю искренне. B каждой девушке есть Золушка, которая мечтает жить в сказке, быть самой красивой, самой желанной и самой прекрасной", - написала Миша под фото.
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Фанаты оставили несколько комментариев под снимками:
"Шикарная девушка!!!", "Какая красивая", "Шикарная девочка", "В последнем платье певица Макsим выступала на премии", "Золушка, Вы такая прекрасная! А принц-то у Вас есть?", "Шикарно, особенно светлое платье.", "Наташенька вам очень идут эти оба платья", "Наташенька вам очень идут эти оба платья".
Ранее мы сообщали, что бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова устроила горячие танцы вместе с тренером.
«Селезенка лопнула», - говорится в подписи к видео.
Уточним, что на опубликованных кадрах Миша Романова танцует вместе с тренером прямо на камеру. Однако после продолжительного сета и высокого темпа, у девушки, судя по всему, «закололо в боку».
К сожалению, поклонники певицы не смогли высказать мнение о движениях Романовой или посочувствовать ей, поскольку кадры опубликованы в Сторис.
Сообщалось, что экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенное авторское фото.
Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.
Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра устроила горячие танцы и показала это всем
А еще Politeka писала, что фигуристая экс-ВИА Гра засветила лишнее в компании молодых красавцев
Также Politeka сообщала, что роскошная красотка из ВИА Гра вывалила на камеру упругие мячики