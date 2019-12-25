Наташа Корольова нарвалася на критику користувачів мережі, коли продемонструвала свій новий образ

Як повідомляє Polteka.net, російська співачка українського походження Наташа Корольова, яка вже давно живе і працює в Росії часто приголомшує публіку: як своїми занадто відвертими нарядами, так і сміливими витівками.

Крім того, вона активний користувач мережі Instagram, там вона частенько тішить шанувальників новими знімками та відео із свого повсякденно життя і концертної діяльності. Але останні новинки від зірки викликали обурення у її шанувальників.

Так, співачка показала спільне відео з дизайнером Тетяною Мельник, продемонструвавши "бойову розмальовку". При цьому помітно, що її губи дуже сильно розпухли, немов після "уколів краси".

При цьому Королева неодноразово наполягала на тому, що виступає за природну красу і божилася, що у неї все своє. Вона клятвено запевняла журналістів і шанувальників, що ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Користувачі мережі не змогли стриматись, щоб не прокоментувати зміни на обличчі Корольової. Коментатори вважають, що такі губи роблять артистку схожою на клоуна. Правда варто відзначити, що були серед них ті, хто захоплювався зовнішнім виглядом Королевою.

"Просто гидко дивитися. Навіщо? Начебто розумні...", "Жах 👎 наташі підходить коли вона скромна і волосся распущене а так як клоун", "І ось це волосся поправлю, млосні очі, ну і губи вперед як хобот😂😂😂😂 ", "Яскравий приклад, коли даються гроші, а натомість відбирається розум", "Губище страшні".

Також раніше повідомлялося, що у своєму мікроблозі в Instagram чоловік Корольової, відомий під сценічним псевдонімом як Тарзан, поділився свіжим роликом, зробленим на сцені в ресторані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Так, Глушко, широко посміхаючись зняв себе на тлі дівчат, що грають на різних музичних інструментах. Видно, як Сергію подобається все, що відбувається на сцені - непідробні емоції.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».