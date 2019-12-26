Найголосистіша красуня «Кварталу 95» порадувала публіку відвертим кадром
Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікації. Так на одному з нових опублікованих фото, Віра Кекелія позує у вечірній сукні, всипаній блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.
Погода зійшла з розуму, зима випробує українців на міцність: з'явився точний прогноз
Брежнєва з Меладзе злилися воєдино заради відвертого фото: "Ось це так, справжня любов!"
Лоліта налякала росіян зовнішнім виглядом, навіть макіяж не врятував: "З бодуна"
Дорофєєва в спокусливій позі показала, чим її нагородила природа: «Боже, які...»
На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яку артиска "запримітила" ще восени, також відкрита спина, артистка стоїть, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.
Стильна укладка, червона помада на вустах - дівчина виглядає преркрасно, і, мабуть, вирішує, який же з нарядів обрати до новорічних святкувань. Сміливо можна сказати, що і один, і інший образи підходять для новорічної вечірки якнайкраще.
Нагадаємо також, інша участниця "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».
«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:
«Треба ж як ковбасить…»
«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»
«Ого і таке буває…»
Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.