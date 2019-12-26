Найголосистіша красуня «Кварталу 95» порадувала публіку відвертим кадром

Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікації. Так на одному з нових опублікованих фото, Віра Кекелія позує у вечірній сукні, всипаній блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.

На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яку артиска "запримітила" ще восени, також відкрита спина, артистка стоїть, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.

Стильна укладка, червона помада на вустах - дівчина виглядає преркрасно, і, мабуть, вирішує, який же з нарядів обрати до новорічних святкувань. Сміливо можна сказати, що і один, і інший образи підходять для новорічної вечірки якнайкраще.

Нагадаємо також, інша участниця "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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