Зірки "Жіночого кварталу" приготували українцям святковий випуск шоу

Прем'єра відбудеться в суботу 20:15 на телеканалі "1+1". Напередодні зірки студії "Квартал 95" розповіли про свої дитячі свята і поділилися яскравими фотографіями.

Так, відома красуня Валерія Товстолес зізналася, що у дитинстві грала Сніжинок і Східну принцесу. Як зазначила артистка, останній костюм мама пошила їй сама і дівчинка ще довго в ньому зустрічала свята. А в Діда Мороза перестала вірити ще в п'ять років, впізнавши у костюмі тата.

Інша зірка Анастасія Євтушенко також у дитинстві була сніжинкою. А в інституті їй довелося навіть грати Діда Мороза, вірити в якого перестала з 10 років.

"Я досі вірю в чудеса. Найзаповітніше в дитинстві було стати балериною. Зараз все більш прагматичне: дуже хочеться свій власний будинок або квартиру, а ще машину», - розповіла акторка "Квартал 95".

Еліна Мбані розповіла, що писала листи Діду Морозу та Святому Миколаю, але іноді знаходила подарунки за день до самого свята.

Найочікуванішим подарунком був будинок для ляльки Барбі, який вона і отримала.

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна з дитинства брала участь у різних постановках, так як із дитинства займалася танцями.

"Найяскравіший спогад, пов'язаний з Новим роком, – це коли ми відпрацювали 30 концертів напередодні свят, а в одному з номерів ми з дівчатами грали ролі... підковдр. Також на дитячих ранках я була і Сонечком, і Зайчиком, і Квіточкою", - розповіла Нікітіна.

Зірка зізналася, що не писала листи Діду Морозу, але загадувала бажання і озвучувала його мамі на вушко.

Співачка "Квартал 95" Віра Кекелія теж була сніжинкою на дитячих ранках. Костюми їй шила мама.

"Я була дуже щасливою дитиною. У моєї мами приголомшливий смак, і вона вигадувала всілякі незвичайні і красиві деталі", - розповіла артистка.

Віра писала листи Дідові Морозу, клала їх під подушку і вірила, що так бажання швидше здійсняться.

Лялька Барбі була заповітним новорічним бажанням і отримала вона її тільки через рік після того, як загадала. Незабаром дівчинка зрозуміла, що ніякого Діда Мороза немає, а є батьки, які дуже стараються для своїх дітей хоч якось створювати чари.

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