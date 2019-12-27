Звезды "Женского квартала" приготовили украинцам праздничный выпуск шоу

Премьера состоится в субботу 20:15 на телеканале "1+1". Накануне звезды студии "Квартал 95" рассказали о своих утренниках и поделились яркими фотографиями.

Так, известная красотка Валерия Товстолес призналась, что в детстве играла Снежинок и Восточную принцессу. Как отметила артистка, последний костюм мама сшила ей сама и девочка еще долго в нем встречала праздники. А в Деда Мороза перестала верить еще в пять лет, узнав в костюме папу.

Другая звезда Анастасия Евтушенко также в детстве была снежинкой. А в институте ей пришлось даже играть Деда Мороза, верить в которого перестала с 10 лет.

"Я до сих пор верю в чудеса. Самое заветное в детстве было стать балериной. Сейчас все прагматичнее: очень хочется свой собственный дом или квартиру, а еще машину», - рассказала актриса "Квартал 95".

Элина Мбани рассказала, что писала письма Деду Морозу, и Святому Николаю, но иногда находила подарки за день до самого праздника.

Самым ожидаемым подарком был дом для куклы Барби, который она и получила.

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина с детства участвовала в различных постановках, так как с самого детства занималась танцами.

"Самое яркое воспоминание, связанное с Новым годом, – это когда мы отработали 30 концертов в преддверии праздников, а в одном из номеров мы с девочками играли роли... пододеяльников. Также на утренниках я была и Солнышком, и Зайчиком, и Цветочком", - рассказала Никитина.

Звезда призналась, что не писала письма Деду Морозу, но загадывала желание и озвучивала его маме на ушко.

Певица "Квартал 95" Вера Кекелия тоже была снежинкой на детских утренниках. Костюмы ей шила мама.

"Я была очень счастливым ребенком. У моей мамы потрясающий вкус, и она выдумывала всякие необычные и красивые детали", - рассказала артистка.

Вера писала письма Деду Морозу, клала их под подушку и верила, что так желания быстрее исполнятся.

Кукла Барби была заветным новогодним желанием и получила она ее только через год после того, как загадала. Вскоре девочка поняла, что никакого Деда Мороза нет, а есть родители, которые очень стараются для своих детей хоть как-то создавать волшебство.

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