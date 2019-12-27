Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше прославилася в групі «Nikita», приголомшила розповіддю про вбивство батька і знущання вітчима

Про це артистка відверто розповіла програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Зараз Анастасія Кумейко успішна артистка, відома за псевдонімом DJ NANA.

«Мені подобається те, що я роблю, як на мене реагує публіка. І я розумію, що я до цього йшла довго. Я росла без батька, мама була в іншій країні. Коли мені було 4 роки, братові - 2 роки, мама з татом розлучилися. Вони жили окремо. А коли мені було 9 років, батька вбили», - розповіла дівчина і додала, що досі не може пробачити собі, «що за кілька днів до вбивства не привітала тата з днем народження».

«Він повертався додому з роботи. І десь у дворах до нього підійшли якісь хлопці, це був 1996 рік, як раз розгул беззаконня. І сталася бійка. Спочатку мені сказали, що йому дали по голові, він втратив свідомість, і у нього була втрата крові. Він помер в лікарні від обмороження органів. Потім мені сказали, що це був постріл. Мені мама розповідала, що вона намагалася добитися істини, хто це зробив, щоб їх посадили. Її відвів слідчий і сказав: «Дівчинка, не лізь у цю справу, воно буде закрито». І все. Я собі в свою дитячу голову вбила, що, якщо б я його привітала, якщо б він ще раз почув, що я його люблю, він би вижив», - згадує Кумейко.

Через нескольок років після трагедії з батьком у неї з'явився вітчим.

«До цього ми жили в комунальній квартирі, 6 сімей. Я пам'ятаю, як ми ділили шматочок ковбаси на 4 частини. І коли з'явився вітчим, ми переїхали відразу в квартиру. І я просто була принцеса. І тут мені кажуть: це ваш водій і він завтра вас везе в школу. Ах, все. Я вдягла свою корону і побігла», - каже співачка.

Однак дуже скоро все різко змінилося і дівчина стала мовчазним свідком домашнього насильства.

За словами співачки, вітчим її не чіпав руками, проте він викликав дітей на килим і починав психологічно знищувати. Нана зізналася, що лише спогади про тата допомогли їй пережити складні періоди життя і стати такою, як вона є зараз.

«Він каже: «Ти щось хочеш мені сказати?» А я стою і мовчу. Що я хочу йому сказати? Нічого. Плюнути йому в обличчя - могла. Але я цього не зробила жодного разу. Із-за страху за маму. Тому я нічого йому не казала, йшла в кімнату. », - відверто розповіла артистка.

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