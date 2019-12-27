Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала відвертий знімок

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому фото модель постала перед шанувальниками у стильному костюмі, що складається з коротких шортиків і, схоже, що піджака або кофтинки. Продемонструвала українська знаменитість наряд, зрозуміло, у своїй неоригінальній, проте привертаючій увагу багатьох чоловіків та й і жінок теж манері.

Костюм на моделі тьмяного оранжевого кольору – дуже схожий з тим, що українці звикли бачити на кіношних в'язнях в американських бойовиках, волосся своє артистка зібрала, при цьому вона сидить на підлозі і широко розставила ноги.

«Вишенькою» на цьому відвертому умовному торті стала демонстрація пишних грудей без білизни. Модель зображена на фото з розстебнутою кофтою, та ще й руки в сторони відвела, щоб, так би мовити, горизонти відкрилися ширші.

Шанувальники просто в захваті від побаченого – жінки справляються про контакти пластичного хірурга моделі, а чоловіки пишуть, що мріють про таку красуню, як Альона ночами.

Нагадаємо також, раніше в Instagram-Stories моделі з'явилося коротке відео. На ньому дівчина розсунула ноги в сторони і влаштувала розваги на ліжку, згинаючись в різних позах, а також красуня кривлялась на камеру, показавши язик.

При цьому на Омович тісна кофтина білого відтінку, тканина настільки тонка, що просвічує принади красуні. На ногах спортивні штани на зав'язках. Волосся вільно спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на губах.

Раніше ми розповідали про те, що блогерші дуже хочеться, щоб скоріше прийшла весна. Про це вона розповіла шанувальникам, опублікувавши знімок, на якому позує у відвертому помаранчевому костюмі без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.

«Скоріше весну. Хочу носити цей крутий костюм», – вона підписала фото.

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