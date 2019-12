Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні голубуватого відтінку зі звіриним принтом. Примітно, що яскраво пофарбоване волосся Ганни в блакитний відтінок так вигляда ще яскравіше. Сама зірка позувала лежачи на м'якому кріслі сірого кольору.

Також Ганна доповнила пост ще одним знімком, на якому зігнулася в тому ж вбранні, блиснувши при цьому п'ятою точкою в чорних сітчастих колготках.

«I think i'll let you love me tonight 😉», - пише Корсун під постом в Instagram.

Шанувальники не залишилися байдужі:

«Вау💙😍🔥», «Goddess!!!!!», «Офігенна! Шикарна! Немає рівних!», «Вайй, це занадто😘❤️😍😍😍😍🥰🥰🥰», «Гарнесенька😍», «Красуня», «Чіка🙈❤️🔥🔥🔥🔥», «#писякоролева thebest .З святами ,улюблена 😍», «Ганнуся ти така красуня!!!❤️❤️❤️ Просто вогонь !!!😍🔥✨», «я після цього підтверджую», «Снігуронька 🥰».

Також зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

