Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Популярные статьи сейчас

Наташа Королева поразила новой внешностью, фото облетело сеть: позавидуют даже 20-летние

"Пьяный Зеленский" ошарашил выходкой на сцене Квартала 95, видео облетело сеть: "Нет слов"

Королева потрясла сочным прелестями перед бывший мужем: "Куда смотрит Тарзан?"

Невеста Баскова напугала внешним видом, кадры "свадьбы" облетели сеть: "ну и страшненькая"
Показать еще

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.

Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.

«I think I'll let you love me tonight 😉», - пишет Корсун под постом в Инстаграм.

Поклонники не остались равнодушны:

«Вау💙😍🔥», «Goddess!!!!!», «Офигенная! Шикарная! Нет равных!», «Вайй, это слишком😘❤️😍😍😍😍🥰🥰🥰», «Гарнесенька😍», «Красотка», «Чика🙈❤️🔥🔥🔥🔥», «#писякоролева thebest .С праздниками ,любимая 😍», «Анечка ты такая красотка!!!❤️❤️❤️ Просто огонь !!!😍🔥✨», «и я после этого подтверждаю», «Снегурочка 🥰».

Также звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем. 

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы. 

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть

 