Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.

Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.

«I think I'll let you love me tonight 😉», - пишет Корсун под постом в Инстаграм.

Поклонники не остались равнодушны:

«Вау💙😍🔥», «Goddess!!!!!», «Офигенная! Шикарная! Нет равных!», «Вайй, это слишком😘❤️😍😍😍😍🥰🥰🥰», «Гарнесенька😍», «Красотка», «Чика🙈❤️🔥🔥🔥🔥», «#писякоролева thebest .С праздниками ,любимая 😍», «Анечка ты такая красотка!!!❤️❤️❤️ Просто огонь !!!😍🔥✨», «и я после этого подтверждаю», «Снегурочка 🥰».

Также звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

