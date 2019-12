Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка показала дивно струнку й підтягнуту фігуру на відпочинку зі старшою дочкою Євангеліною. Так, Світлана позувала з донькою, будучи одягненою в тоненький купальник з блискучої тканини. Волосся зірки розпущені, а сама вона задоволено посміхалася на камеру.

«Ще трохи, ще чуть-чуть ...», – загадково підписала Лобода серію кадрів.

Шанувальники не залишилися рвнодушны:

«Спасибі, Светуня!!!🙏🙏🙏🙏», «Дві красуні ❤️🔥💯», «Every day I listen to you, even if I don't understand the words💛», «Афродіта) Фігура, просто нереальна🔥👑», «Тут тільки 😈💦🔥», «Усмішка🤤😻», «судячи з фото дочки старі», «Це старі фотки...дівчинка постарше вже і вище», «Як ніби інше життя...», «Як ви гарно дивитесь разом! Євочка красуня❤️🔥😍».

Також знаменита артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Світлана взяла участь у знаменитому шоу в РФ, здивувавши відвертістю і чесністю свого інтерв'ю.

Так, Лобода постала, загалом і в цілому, в досить скромному вбранні – білих стильних штанях, кофті без глибокого декольте, що рідкість у луках артистки. При всьому при цьому, верх вбрання Світлани Лободи трохи просвічував – через виднівся білий светр, ймовірно, чорний бюстгальтер.

До цього красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала без одягу, блиснувши ідеальними формами. Так, на співачці чорний відрядний купальник.

Світлана прийняла пікантну позу для вдалого кадру: вона вигнула спинку, спокусливо випнувши свою "п'яту точку", одну руку підняла вгору, доторкнувшись до колони, а інший зніяковіло прикрила очі.

Коментують прийшли в невимовний захват від гарячого кадру, засипавши співачку захопленими відгуками.

