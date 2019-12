Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз артистка показала удивительно стройную и подтянутую фигуру на отдыхе со старшей дочерью Евангелиной. Так, Светлана позировала с дочкой, будучи одетой в тоненький купальник из блестящей ткани. Волосы звезды распущены, а сама она довольно улыбалась на камеру.

«ещё немного, ещё чуть чуть ...», – загадочно подписала Лобода серию кадров.

Поклонники не остались рвнодушны:

«Спасибо, Светуня!!!🙏🙏🙏🙏», «Две красавицы ❤️🔥💯», «Every day I listen to you, even if I don't understand the words💛», «Афродита) Фигура, просто нереальная🔥👑», «Тут только 😈💦🔥», «Улыбка🤤😻», «судя по дочери фото старые», «Это старые фотки...девочка постарше уже и выше», «Как будто другая жизнь...», «Как вы красиво смотритесь вместе! Евочка красотка❤️🔥😍».

Также знаменитая артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Светлана приняла участие в знаменитом шоу в РФ, удивив откровенностью и честностью своего интервью.

Так, Лобода предстала, в общем и целом, в достаточно скромном наряде – белых стильных штанах, кофте без глубокого декольте, что редкость в луках артистки. При всем при этом, верх наряда Светланы Лободы немного просвечивал – через белый свитер виднелся, вероятно, черный бюстгальтер.

До этого красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала без одежды, сверкнув идеальными формами. Так, на певице черный сдельный купальник.

Светлана приняла пикантную позу для удачного кадра: она выгнула спинку, соблазнительно выпятив свою "пятую точку", одну руку подняла вверх, дотронувшись до колонны, а другой смущенно прикрыла глаза.

Комментирующие пришли в неописуемый восторг от горячего кадра, засыпав певицу восторженными откликами.

